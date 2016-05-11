Черниговская «Десна» не смогла обыграть «Сумы» и опустилась на 3-е место

На протяжении матча черниговцы имели преимущество, но воплотить его в голы не сумели.Самый реальный шанс упустил Денис Фаворов, который неудачно исполнил 11-метровый в начале второго тайма. Удар получился настолько плохим, что вратарь намертво взял мяч, который лете почти по центру на удобной для голкипера высоте.За несколько секунд до конца поединка Владимир Лысенко ускользнул от защитников и с близкого расстояний бил головой после навеса от Александра Волкова. Увы, но мяч немного разминулся с рамкой ворот.В остальное время сумчане уверенно оборонялись. В защите ключевую роль играли бывшие футболисты «Десны» - Вадим Жук и Александр Стеценко, не давшие разгуляться черниговским игрокам группы атаки.Табло«Десна» - «Сумы» - 0:0«Десна»: Махновский – Фаворов, Братков, Мельник, Черноморец – Щедраков – Бовтрук (Чепурненко, 65), Арвеладзе, Коваленко (Волков, 70), Картушов – Кириенко (Лысенко, 76).Нулевая ничья опустила команды Александра Рябоконя на 3-е место. Ривненский «Верес» свой поединок выиграл и подвинул черниговцев. Напомним, что только две сильнейшие команды получат пропуск в Премьер-лигу.До конца чемпионата командам предстоит провести еще по 7 поединков. В следующем туре «Десна» 4 мая будет играть в Стрыю против «Скалы», а «Верес» отправится в Полтаву для матча с местной одноименной командой.КстатиПродолжилась сухая серия «Десны». Команда еще не пропускала в весенней части чемпионата, сыграв на ноль в 7 подряд поединках. Константин Махновский дердит ворота на замке уже 685 минут.