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Как в Чернигове получить бесплатные лекарства?
- Сегодня, 11:30
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В Чернигове участковые врачи выписывают по 25 рецептов в день на получение лекарств по программе «Доступні ліки».
О том, как у нас реализуется программа «Доступні ліки», рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3, главный терапевт города Валентина Вамуш.
– Программа работает, пациенты о ней проинформированы и активно обращаются к нам за рецептами. Каждый участковый врач выписывает по 25 рецептов в день, – говорит Валентина Павловна.
В рецепте (на специальном бланке!) указывается не название препарата, а действующее вещество. Уже в аптеке, глядя на назначенное пациенту действующее вещество лекарства, могут предложить варианты: взять бесплатно препарат подешевле или же более дорогой, но с доплатой. В рецепте указывается месячная доза лекарства, по предписанию врача. Спустя месяц необходимо будет снова обратиться за рецептом.
– Пациенты приходят к нам с амбулаторной карточкой, мы проводим осмотр, меряем давление и т. д., при необходимости направляем на анализы. Возле кабинетов вывешены адреса аптек, в которых можно забрать лекарства.
Единственные нарекания по поводу программы – от больных диабетом.
Дело в том, что раньше для таких больных действовали программы, согласно которым они получали необходимые препараты бесплатно. Теперь же за отдельные препараты приходится доплачивать и 50 гривен, и больше, – разъясняет терапевт.
Обратите внимание!
А теперь расскажем подробнее о возможных лекарствах. Дело в том, что в отдельных случаях на одно и то же действующее вещество есть до 20, а то и до 30 вариантов препаратов, которые отличаются лишь тем, что у них разные производители, и/или тем, что разная фасовка. Но самое главное – все они отличаются по цене: одни бесплатны, за другие же надо доплатить разные суммы.
Напомним, что механизм возмещения стоимости распространяется на лекарства, назначаемые при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете II типа и бронхиальной астме. Всего 21 действующее вещество, которое может быть выписано врачом. А вот препаратов – 157 наименований.
К сожалению, у нас нет возможности расписать все варианты, поэтому ограничимся примером. Предположим, что врач вам выписал такое действующее вещество, как амлодипин (используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний). Что вам могут предложить в аптеке?
Первый вариант. «Аладин» украинской фирмы «Фармак» (в упаковке – 50 таблеток по 10 мг). За них не надо доплачивать ничего.
Но внимание! Есть еще такой же «Аладин» той же украинской фирмы «Фармак» – но в другой фасовке: не 50 таблеток по 10 мг, а 30 таблеток по 10 мг и 50 таблеток по 5 мг. За первый вариант придется доплатить 2 грн 43 коп., за второй – 4 грн 6 коп. То есть в таком случае нужно смотреть на назначенную дозировку. А ведь можно вместо одной упаковки с 50 таблетками «Аладина» по 10 мг предложить две упаковки «Аладина», где в каждой – 50 таблеток по 5 мг. Что изменится? В плане лекарства – ничего. А вот в плане денег – 8 грн 12 коп. вместо 0 грн 00 коп. Это второе.
И тут же следует отметить третий вариант, существенно отличающийся от того, что могут предложить в аптеке на предъявленный вами рецепт с указанным действующим веществом амлодипин. Это «Амлодипин Сандоз» (страна производитель – Словения; Турция). В таком случае придется доплатить 50 грн 36 коп. за 30 таблеток по 10 мг. И 25 грн 17 коп. за 30 таблеток по 5 мг. Но здесь уже решает каждый сам. Наше дело проинформировать.
Перечень всех действующих веществ, а также всех возможных препаратов (с указанными ценами на них и размерами доплаты или без нее) можно найти здесь.
Также вся информация есть на сайте Управления здравоохранения Черниговской областной администрации в разделе «Урядова програма «Доступні ліки»» (искать в колонке слева).
По всем вопросам относительно программы «Доступні ліки» жители Чернигова могут обращаться на горячую линию 15-45
О том, как у нас реализуется программа «Доступні ліки», рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3, главный терапевт города Валентина Вамуш.
– Программа работает, пациенты о ней проинформированы и активно обращаются к нам за рецептами. Каждый участковый врач выписывает по 25 рецептов в день, – говорит Валентина Павловна.
В рецепте (на специальном бланке!) указывается не название препарата, а действующее вещество. Уже в аптеке, глядя на назначенное пациенту действующее вещество лекарства, могут предложить варианты: взять бесплатно препарат подешевле или же более дорогой, но с доплатой. В рецепте указывается месячная доза лекарства, по предписанию врача. Спустя месяц необходимо будет снова обратиться за рецептом.
– Пациенты приходят к нам с амбулаторной карточкой, мы проводим осмотр, меряем давление и т. д., при необходимости направляем на анализы. Возле кабинетов вывешены адреса аптек, в которых можно забрать лекарства.
Единственные нарекания по поводу программы – от больных диабетом.
Дело в том, что раньше для таких больных действовали программы, согласно которым они получали необходимые препараты бесплатно. Теперь же за отдельные препараты приходится доплачивать и 50 гривен, и больше, – разъясняет терапевт.
Обратите внимание!
А теперь расскажем подробнее о возможных лекарствах. Дело в том, что в отдельных случаях на одно и то же действующее вещество есть до 20, а то и до 30 вариантов препаратов, которые отличаются лишь тем, что у них разные производители, и/или тем, что разная фасовка. Но самое главное – все они отличаются по цене: одни бесплатны, за другие же надо доплатить разные суммы.
Напомним, что механизм возмещения стоимости распространяется на лекарства, назначаемые при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете II типа и бронхиальной астме. Всего 21 действующее вещество, которое может быть выписано врачом. А вот препаратов – 157 наименований.
К сожалению, у нас нет возможности расписать все варианты, поэтому ограничимся примером. Предположим, что врач вам выписал такое действующее вещество, как амлодипин (используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний). Что вам могут предложить в аптеке?
Первый вариант. «Аладин» украинской фирмы «Фармак» (в упаковке – 50 таблеток по 10 мг). За них не надо доплачивать ничего.
Но внимание! Есть еще такой же «Аладин» той же украинской фирмы «Фармак» – но в другой фасовке: не 50 таблеток по 10 мг, а 30 таблеток по 10 мг и 50 таблеток по 5 мг. За первый вариант придется доплатить 2 грн 43 коп., за второй – 4 грн 6 коп. То есть в таком случае нужно смотреть на назначенную дозировку. А ведь можно вместо одной упаковки с 50 таблетками «Аладина» по 10 мг предложить две упаковки «Аладина», где в каждой – 50 таблеток по 5 мг. Что изменится? В плане лекарства – ничего. А вот в плане денег – 8 грн 12 коп. вместо 0 грн 00 коп. Это второе.
И тут же следует отметить третий вариант, существенно отличающийся от того, что могут предложить в аптеке на предъявленный вами рецепт с указанным действующим веществом амлодипин. Это «Амлодипин Сандоз» (страна производитель – Словения; Турция). В таком случае придется доплатить 50 грн 36 коп. за 30 таблеток по 10 мг. И 25 грн 17 коп. за 30 таблеток по 5 мг. Но здесь уже решает каждый сам. Наше дело проинформировать.
Перечень всех действующих веществ, а также всех возможных препаратов (с указанными ценами на них и размерами доплаты или без нее) можно найти здесь.
Также вся информация есть на сайте Управления здравоохранения Черниговской областной администрации в разделе «Урядова програма «Доступні ліки»» (искать в колонке слева).
По всем вопросам относительно программы «Доступні ліки» жители Чернигова могут обращаться на горячую линию 15-45
Источник: 0462.ua
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