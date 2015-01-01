﻿﻿ Как в Чернигове получить бесплатные лекарства? » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Как в Чернигове получить бесплатные лекарства?
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Как в Чернигове получить бесплатные лекарства?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:30
  • Просмотров: 25
Как в Чернигове получить бесплатные лекарства?В Чернигове участковые врачи выписывают по 25 рецептов в день на получение лекарств по программе «Доступні ліки».

О том, как у нас реализуется программа «Доступні ліки», рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3, главный терапевт города Валентина Вамуш.

– Программа работает, пациенты о ней проинформированы и активно обращаются к нам за рецептами. Каждый участковый врач выписывает по 25 рецептов в день, – говорит Валентина Павловна.

В рецепте (на специальном бланке!) указывается не название препарата, а действующее вещество. Уже в аптеке, глядя на назначенное пациенту действующее вещество лекарства, могут предложить варианты: взять бесплатно препарат подешевле или же более дорогой, но с доплатой. В рецепте указывается месячная доза лекарства, по предписанию врача. Спустя месяц необходимо будет снова обратиться за рецептом.

– Пациенты приходят к нам с амбулаторной карточкой, мы проводим осмотр, меряем давление и т. д., при необходимости направляем на анализы. Возле кабинетов вывешены адреса аптек, в которых можно забрать лекарства.

Единственные нарекания по поводу программы – от больных диабетом.

Дело в том, что раньше для таких больных действовали программы, согласно которым они получали необходимые препараты бесплатно. Теперь же за отдельные препараты приходится доплачивать и 50 гривен, и больше, – разъясняет терапевт.

Обратите внимание!

А теперь расскажем подробнее о возможных лекарствах. Дело в том, что в отдельных случаях на одно и то же действующее вещество есть до 20, а то и до 30 вариантов препаратов, которые отличаются лишь тем, что у них разные производители, и/или тем, что разная фасовка. Но самое главное – все они отличаются по цене: одни бесплатны, за другие же надо доплатить разные суммы.

Напомним, что механизм возмещения стоимости распространяется на лекарства, назначаемые при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете II типа и бронхиальной астме. Всего 21 действующее вещество, которое может быть выписано врачом. А вот препаратов – 157 наименований.

К сожалению, у нас нет возможности расписать все варианты, поэтому ограничимся примером. Предположим, что врач вам выписал такое действующее вещество, как амлодипин (используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний). Что вам могут предложить в аптеке?

Первый вариант. «Аладин» украинской фирмы «Фармак» (в упаковке – 50 таблеток по 10 мг). За них не надо доплачивать ничего.

Но внимание! Есть еще такой же «Аладин» той же украинской фирмы «Фармак» – но в другой фасовке: не 50 таблеток по 10 мг, а 30 таблеток по 10 мг и 50 таблеток по 5 мг. За первый вариант придется доплатить 2 грн 43 коп., за второй – 4 грн 6 коп. То есть в таком случае нужно смотреть на назначенную дозировку. А ведь можно вместо одной упаковки с 50 таблетками «Аладина» по 10 мг предложить две упаковки «Аладина», где в каждой – 50 таблеток по 5 мг. Что изменится? В плане лекарства – ничего. А вот в плане денег – 8 грн 12 коп. вместо 0 грн 00 коп. Это второе.

И тут же следует отметить третий вариант, существенно отличающийся от того, что могут предложить в аптеке на предъявленный вами рецепт с указанным действующим веществом амлодипин. Это «Амлодипин Сандоз» (страна производитель – Словения; Турция). В таком случае придется доплатить 50 грн 36 коп. за 30 таблеток по 10 мг. И 25 грн 17 коп. за 30 таблеток по 5 мг. Но здесь уже решает каждый сам. Наше дело проинформировать.

Перечень всех действующих веществ, а также всех возможных препаратов (с указанными ценами на них и размерами доплаты или без нее) можно найти здесь.

Также вся информация есть на сайте Управления здравоохранения Черниговской областной администрации в разделе «Урядова програма «Доступні ліки»» (искать в колонке слева).

По всем вопросам относительно программы «Доступні ліки» жители Чернигова могут обращаться на горячую линию 15-45шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Где в Чернигове можно получить бесплатные лекарства? Список дополнен

С начала апреля стартовала правительственная программа «Доступні ліки», в рамках которой пациенты

Почти 100 аптек в Черниговской области готовы раздавать бесплатные лекарств ...

На компенсацию в Черниговской области стоимости медицинских препаратов, предусмотренных

Реимбурсация: в Чернигове возмущены обманом Министерства здравоохранения (В ...

Черниговцам, как и всей Украины, с 1 апреля Министерство здравоохранения обещало ввести систему

Три аптеки в Чернигове готовы раздавать лекарства бесплатно

Правительственная программа «Доступные лекарства» стартует в Украине с 1 апреля. В Чернигове к ней

«Бесплатные лекарства». Кому в Чернигове предоставят льготы

У аптек есть технические возможности и необходимый ассортимент медикаментов. Единственная проблема

На лекарства для черниговских гипертоников не хватает 1,3 миллиона гривен

176 аптечных заведений Черниговщины участвуют в пилотном проекте по внедрению государственного
﻿
Видео
В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети