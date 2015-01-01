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Певица без нижнего белья и в прозрачном платье развлекала детей в Черниговской области
- Вчера, 12:02
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Открытие детского турнира по вольной борьбе в Нежине вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Причина – приглашенная певица. Вернее – ее наряд.
Неизвестная певица выступила в Нежине на детских соревнования по вольной борьбе «Кубок Мерлени».
На мероприятие вокалистка пришла в прозрачном платье с огромным декольте и без нижнего белья.
Неизвестная певица выступила в Нежине на детских соревнования по вольной борьбе «Кубок Мерлени».
На мероприятие вокалистка пришла в прозрачном платье с огромным декольте и без нижнего белья.
Источник: 0462.ua
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