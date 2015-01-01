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Певица без нижнего белья и в прозрачном платье развлекала детей в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:02
  • Просмотров: 34
Певица без нижнего белья и в прозрачном платье развлекала детей в Черниговской областиОткрытие детского турнира по вольной борьбе в Нежине вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Причина – приглашенная певица. Вернее – ее наряд.

Неизвестная певица выступила в Нежине на детских соревнования по вольной борьбе «Кубок Мерлени».

На мероприятие вокалистка пришла в прозрачном платье с огромным декольте и без нижнего белья.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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