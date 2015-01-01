4ернігів.інфо » Стрічка новин » Подросток-экстремал, упавший с ЛЭП, умер. Полиция предупреждает родителей и учителей
Подросток-экстремал, упавший с ЛЭП, умер. Полиция предупреждает родителей и учителей
- Вчера, 12:45
- Просмотров: 25
Правоохранители отреагировали на трагедию просьбой к взрослым, которые должны донести подросткам информацию об опасностях, которые их ждут при несоблюдении элементарных правил.
Пострадавший в начале апреля в Прилуках 17-летний парень, умер в больнице. Врачи не смогли спасти жизнь, обгоревшего на 70% и травмировавшегося при падении подростка.
Напомним, что экстремал забрался на опору высоковольтной линии электропередачи – примерно на высоту 12 метров.
Там он получил удар током, заработал ожоги второй и третьей степени и упал на землю.
Полиция сообщает, что случаи травмирования подростков, которые являются следствием пренебрежения ими правил безопасности, участились.
Речь идет о «прогулках» в наушниках по железнодорожным путям, о желании сделать «интересные» фотографии с ЛЭП, крыш многоэтажек, вагонов поездов.
Правоохранители уверены, что большинства из этих трагедий не произошли бы, будь родители и учителя более ответственными.
«Педагоги и старшие наставники должны систематически воспитывать в детях осмотрительность и осторожность. Нужно предостерегать детей от озорства на балконах, лестницах, деревьях, где проходят электрические провода, особенно у высоковольтных ЛЭП», - говорится в сообщении полиции.
«Поэтому советуем родителям проводить профилактические беседы с детьми, ведь кто как не вы может объяснить им негативные последствия таких «увлечений».
Пострадавший в начале апреля в Прилуках 17-летний парень, умер в больнице. Врачи не смогли спасти жизнь, обгоревшего на 70% и травмировавшегося при падении подростка.
Напомним, что экстремал забрался на опору высоковольтной линии электропередачи – примерно на высоту 12 метров.
Там он получил удар током, заработал ожоги второй и третьей степени и упал на землю.
Полиция сообщает, что случаи травмирования подростков, которые являются следствием пренебрежения ими правил безопасности, участились.
Речь идет о «прогулках» в наушниках по железнодорожным путям, о желании сделать «интересные» фотографии с ЛЭП, крыш многоэтажек, вагонов поездов.
Правоохранители уверены, что большинства из этих трагедий не произошли бы, будь родители и учителя более ответственными.
«Педагоги и старшие наставники должны систематически воспитывать в детях осмотрительность и осторожность. Нужно предостерегать детей от озорства на балконах, лестницах, деревьях, где проходят электрические провода, особенно у высоковольтных ЛЭП», - говорится в сообщении полиции.
«Поэтому советуем родителям проводить профилактические беседы с детьми, ведь кто как не вы может объяснить им негативные последствия таких «увлечений».
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Умер подросток, который делал Селфи на высоковольтной вышке
В Черниговской областной больнице в ожоговом отделении сегодня, 27 апреля, умер 16-летний
После драки черниговских школьниц. Что должны сказать родители своим детям- ...
Рената Гафурова, которая пользуется авторитетом у черниговских подростков, озвучила пути решения
Селфи или жизнь? Подросток из Черниговской области обгорел и упал с высоты ...
В Прилуках 17-летний парень едва не поплатился жизнью из-за тяги к экстремальным развлечениям,
В течение недели полиция будет проводить профилактические мероприятия на до ...
В помещении Главного управления Национальной полиции в Черниговской области состоялся брифинг по
В черниговской больнице умер 2-летний мальчик, которого поджег отец
Трагедия унесла жизнь ребенка. Маленький мальчик, поступивший в больницу с 95% ожогов тела, не
В черниговском монастыре нашли подростка, который пропал два месяца назад
Правоохранители нашли 15-летнего парня - одного из двух граждан, которые считались пропавшими на
В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО
Добавить комментарий!