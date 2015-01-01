Подросток-экстремал, упавший с ЛЭП, умер. Полиция предупреждает родителей и учителей

Пострадавший в начале апреля в Прилуках 17-летний парень, умер в больнице. Врачи не смогли спасти жизнь, обгоревшего на 70% и травмировавшегося при падении подростка.Напомним, что экстремал забрался на опору высоковольтной линии электропередачи – примерно на высоту 12 метров.Там он получил удар током, заработал ожоги второй и третьей степени и упал на землю.Полиция сообщает, что случаи травмирования подростков, которые являются следствием пренебрежения ими правил безопасности, участились.Речь идет о «прогулках» в наушниках по железнодорожным путям, о желании сделать «интересные» фотографии с ЛЭП, крыш многоэтажек, вагонов поездов.Правоохранители уверены, что большинства из этих трагедий не произошли бы, будь родители и учителя более ответственными.«Педагоги и старшие наставники должны систематически воспитывать в детях осмотрительность и осторожность. Нужно предостерегать детей от озорства на балконах, лестницах, деревьях, где проходят электрические провода, особенно у высоковольтных ЛЭП», - говорится в сообщении полиции.«Поэтому советуем родителям проводить профилактические беседы с детьми, ведь кто как не вы может объяснить им негативные последствия таких «увлечений».