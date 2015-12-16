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20 дней без газа. Газовые баталии в Чернигове
- Вчера, 13:01
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Жильцы 54 квартир пятиэтажки на ул. Пирогова, 1, встречали в этом году Пасху без газа. Некоторые из них и до сих пор остаются без возможности пользоваться газовыми плитами.
Отключили…
Жильцы рассказывают, что 4 апреля пришли сотрудники «Черниговгаза» и примерялись установить общедомовой счетчик. Но как только услышали категорическое «нет» от владельцев квартир, просто по-тихому отключили газ и ушли.
– Они пытались поставить этот счетчик еще 1 сентября. Но мы вызвали полицию, и они вынуждены были включить газ. Потом приезжали в конце января – мы их обратно перехватили… Была и еще одна попытка…
Уже 4 апреля, утром, мы им не позволили этого сделать. А примерно в два часа дня или полтретьего они все-таки перекрыли трубу. После чего заявили, что кто-то им позвонил, что пошла утечка газа, и газ отключили именно по этой причине.
Тогда же, 4 апреля, снова была полиция, и при полиции они пообещали, что 5 апреля устранят поломку и подключат газ. Но этот из «Черниговгаза», когда уходил, попросту нам кинул: «Посидите неделю без газа и приползете!» – рассказывает жительница дома Светлана Казимирова.
20 апреля, спустя 16 дней после отключения, газ так и не дали. Вместо этого пришли сотрудники «Черниговгаза» проверять утечку. Говорят, утечка газа все-таки есть. Надо устранять.
– Так по какой причине отключен газ: утечка или установка общедомового счетчика? – уточняем у директора по капитальному строительству ПАО «Черниговгаз» Сергея Нагорного, который в тот день также прибыл на место происшествия.
– Ситуация какая? Дом проходил ПТО в 2011 году, а раз в три года должен проходить обследование. Чтобы два раза дом не отключать, решили один раз отключить – и установить общедомовой учет, а заодно провести ПТО. Если есть утечки, устранить их.
4 апреля два раза приезжали. Один раз до обеда. Слесарей наших люди прогнали, не дали установить. Второй раз, во второй половине дня, я приехал. И стало два вопроса: ПТО и установка домового учета.
Домовой учет, люди сказали, «не хотим», категорически против. Сразу же работы были свернуты… Не дали нам полностью провести ПТО и 12 апреля...
– Люди были без газа 16 дней… на сколько им еще рассчитывать?
– На самом деле есть акт недопуска на проведение обследования. Нас не пускали. Это было вечером 4 апреля. Сейчас идут работы по устранению утечки газа.
– Когда дадут газ?
– Это процесс, который включает в себя обследование газопровода, определение объема работ, составление сметы на этот объем работ, оплату КП «Новозаводское» за проведение этих работ.
– Сколько это будет длиться… неделя, месяц?
– Я не могу отвечать за КП «Новозаводское», сколько ему необходимо времени, чтобы оплатить…
Дайте время – мы поставим счетчики в квартирах!
Тем временем жильцы дома собрали подписи – в 42 квартирах уже готовы установить внутриквартирные счетчики газа за свои деньги. Говорят, дайте нам только время. Согласно Закону, время есть до конца 2017 года.
На что Сергей Нагорный отвечает:
– Эта государственная программа по установке общедомовых счетчиков не мешает плюс к ней установить каждому в квартире свой счетчик. Не вопрос. Пускай ставят. Если в квартире есть счетчик, учет будет вестись по нему, а не по общедомовому счетчику.
– Тогда зачем тратить государственные деньги? Вы на одном общедомовом счетчике сэкономите...
– Это уже вопрос отношений наших с государством. Нам выделены деньги. Даже если предположить, что все 54 квартиры в этом доме будут с квартирными счетчиками, т. е. при стопроцентном учете, тогда мы будем писать, что учет по этому общедомовому счетчику не ведется, и будем просить его демонтировать.
Так или иначе, жильцы дома (а это и старики, и семьи с маленькими детьми) вынуждены и далее обходиться без газа.
– Вы на праздник пасок понапекали, а нам ради праздника и пасок не дали напекти! – выливает свой гнев на Сергея Нагорного одна из жительниц дома.
– Моему брату в Киеве 10 апреля (он живет в таком же доме, как наш) поставили бесплатно счетчики в квартирах. Причем хорошие, которые наш «Черниговгаз» не ставит: украинские, маленькие, под них не надо половину труб вырезать и подстраивать мебель, – досадует другая жительница.
Предупреждали!
Следует отметить, что войны, связанные с общедомовыми счетчиками газа, ведутся в Чернигове еще с 2016 года.
– Люди должны понимать, что, идя фактически на нарушение правил распределения природного газа, они не решают проблему – они просто-напросто приобретают себе очередную головную боль, – предупреждала черниговцев, которые сопротивляются установлению общедомовых счетчиков, председатель правления ПАО «Черниговгаз» Алла Яровая еще в октябре.
Тогда руководство «Черниговгаза» даже не акцентировало внимание на том, что, согласно закону, в случае отказа они могут насчитывать оплату за газ по завышенным нормам: вместо 4,4 кубометра на одного человека – 9,8, а вместо 7,1 куба – 18,3, хотя и упоминали об этом.
Они сразу брали выше: «Те дома, которые оформят официальный отказ, в дальнейшем не попадают в перечень адресов, где должны будут устанавливаться общедомовые счетчики, и все затраты по счетчикам лягут на плечи жильцов дома. Если они не установят счетчики самостоятельно – система газоснабжения будет отключена. На сегодняшний день мы не предпринимаем таких крайних мер только потому, что пытаемся урегулировать этот вопрос при помощи СМИ и горсовета, чтобы не было социального взрыва».
И что теперь? Люди готовы установить счетчики в квартирах самостоятельно. Но газа нет.
24 апреля сотрудники «Черниговгаза» собирали подписи владельцев квартир дома на ул. Пирогова, 1, и обещали включить газ.
– Но что это за подписи? Они просто приходят и говорят: подпишите акт – и мы вам включим газ. Пенсионеры ведь не читают, что там написано! Да и устали все уже без газа…
А на самом деле люди (насколько я знаю в доме собрали 22 подписи) подписались под тем, что они нарушили Кодекс газораспределительных систем.
И что они не будут оказывать сопротивление при установке общедомового счетчика, а иначе нам будут насчитывать оплату за газ по завышенным нормам, – рассказала жительница дома Наталья Фурса и показала тот самый акт.
Газ подключили. Что взяли взамен?
Документ о котором идет речь – это акт о нарушении, где говорится, что в доме на ул. Пирогова, 1 обнаружено нарушение Кодекса газораспределительных систем, а именно: «відмова побутового споживача, який не забезпечений лічильником газу, від встановлення загальнобудинникового вузла обліку газу за рахунок Оператора ГРМ». А далее сказано, что «споживач повинен надати доступ для встановлення загальнобудинникового вузла обліку газу в термін до 15.05.17».
А еще, что, «згідно законодавства розрахунок за спожитий газ за граничними об“ємами споживання природного газу буде здійснено через 20 днів з дня складання акту про порушення». К слову, граничный объем потребления природного газа в данном случае 9,8 куб. метра вместо 4,4 на одного человека.
– Что будет дальше? Неизвестно. Вечером 24 апреля газ дали, но не всем. Мы предполагаем, что это связано с недостачей тех самих подписей.
Газовщики продолжают ходить по квартирам, говорят, что проверяют состояние газовых плит, и опять же просят поставить подписи, – говорит Наталия Фурса.
Естественно, после происшедшего никакого доверия к «Черниговгазу» у жильцов обозначенного дома нет. Они намерены отстаивать свои законные права, как потребителей газа.
– Мы просим предоставить нам для ознакомления документы, на основании которых нам собираются установить общедомовой счетчик. Пожалуйста, покажите эти документы, но никто этого не делает. А то, что нас оставили без газа на 20 дней, это уже отдельный вопрос, - говорит одна из активисток дома.
Кто ответит за неудобства?
Напомним, в ноябре прошлого года жители дома по просп. Победы, 143 также были в схожей ситуации. Правда, они пробыли без газа из-за отказа установить общедомовой счетчик учета на голубое топливо всего шесть дней. И что?
27 марта, спустя четыре месяца, Деснянский суд вынес решение по делу о защите прав потребителей «Черниговгаза», признав действия последнего незаконными.
Вот только из-за существующего между сторонами конфликта договора возмещение причиненного ущерба потребителям невозможно.
– Судья Деснянского районного суда вынес решение удовлетворить требования истца и признал незаконными действия по отключению от газоснабжения дома в период с 16 ноября по 21 ноября. Остальные требования в части взыскания морального вреда ущерба оставили суд не утвердил, мотивировав тем, что это договорные отношения, которые не предусматривают взыскание морального ущерба, – комментировал тогда юрист Александр Комаса.
Тем не менее своим примером люди доказали, что с монополистами можно бороться и отстаивать свои права.
*
Официально:
Наталья Свириденко, специалист по связям с общественностью и прессой ПАО «Черниговгаз»:
– Состоянием на 26 апреля в доме на ул. Пирогова, 1 тринадцать из четырнадцати стояков газа подключены.
24 апреля по данному адресу была проведена проверка газопровода на плотность и герметичность, а 24-25 планово-техническое обслуживание в 54 квартирах. 11 стояков, по которым люди были дома, были включены 24 апреля. Еще два подключили 25-го, когда у газовиков появился доступ в квартиры.
По одному из стояков зафиксировано падение давления, поэтому по правилам безопасности систем газоснабжения его подключать нельзя. А т. к. в двух квартирах отсутствуют жильцы, пока устранить проблему не предоставляется возможным.
Факт отсутствия газа в доме по Пирогова,1 зафиксирован нарядами на отключение и подключение. Потребителям за апрель будет сделан перерасчет. От нормы 4,4 кубометра газа на одного человека отнимется объем за дни отсутствия газа. Приблизительно 20 дней. По нашим расчетам норма на одного прописанного составит 1,47 куб м в месяц.
Вопрос очередной попытки установить общедомовой счетчик по данному адресу пока остается открытым. Жители уведомлены об ответственности, которая наступает после отказа от установки прибора учета за средства Оператора ГРМ – это начисление граничных объемов потребления природного газа, утвержденных Кодексом ГРМ.
На сегодняшний день у «Черниговгаза» на руках есть акты о нарушении Кодекса ГРМ, в частности – об отказе от установки общедомового счетчика. Часть актов собственноручно подписаны потребителями.
В то же время большая половина квартир отказались от подписи, что также задокументировано нашими специалистами. В чем причина такого разногласия между соседями - «Черниговгазу» неизвестно. Возможно большая часть жильцы действительно не против установки узла учета, или же таким образом люди хотят уйти от ответственности за свои действия.
В любом случае, данный вопрос в ближайшем времени будет вынесен на рассмотрение специальной комиссии. На заседании будут присутствовать специалисты разных служб облгаза, приглашается представитель территориального сектора НКРЭКУ, а также жильцы или их представители.
Во время заседания детально изучат все факты по данному делу и примут соответствующее решение. Если решение будет в пользу начислений по граничным объемам из расчета 9,8 кубометров на человека, то потребителям однозначно насчитаются большие суммы, чем можно было получить по показаниям домового счетчика.
К тому же у «Черниговгаза» есть множество примеров, где по итогам месяца жители получили платежки с начислениями даже ниже установленной нормы 4,4 кубометра на человека.
Стоит отметить, что аналогичная ситуация складывается по Одинцова, 12. Поэтому «Черниговгаз» призывает жильцов внимательно изучить вопрос и последствия своих действий, и не препятствовать газовикам выполнять их работу.
Отключили…
Жильцы рассказывают, что 4 апреля пришли сотрудники «Черниговгаза» и примерялись установить общедомовой счетчик. Но как только услышали категорическое «нет» от владельцев квартир, просто по-тихому отключили газ и ушли.
– Они пытались поставить этот счетчик еще 1 сентября. Но мы вызвали полицию, и они вынуждены были включить газ. Потом приезжали в конце января – мы их обратно перехватили… Была и еще одна попытка…
Уже 4 апреля, утром, мы им не позволили этого сделать. А примерно в два часа дня или полтретьего они все-таки перекрыли трубу. После чего заявили, что кто-то им позвонил, что пошла утечка газа, и газ отключили именно по этой причине.
Тогда же, 4 апреля, снова была полиция, и при полиции они пообещали, что 5 апреля устранят поломку и подключат газ. Но этот из «Черниговгаза», когда уходил, попросту нам кинул: «Посидите неделю без газа и приползете!» – рассказывает жительница дома Светлана Казимирова.
20 апреля, спустя 16 дней после отключения, газ так и не дали. Вместо этого пришли сотрудники «Черниговгаза» проверять утечку. Говорят, утечка газа все-таки есть. Надо устранять.
– Так по какой причине отключен газ: утечка или установка общедомового счетчика? – уточняем у директора по капитальному строительству ПАО «Черниговгаз» Сергея Нагорного, который в тот день также прибыл на место происшествия.
– Ситуация какая? Дом проходил ПТО в 2011 году, а раз в три года должен проходить обследование. Чтобы два раза дом не отключать, решили один раз отключить – и установить общедомовой учет, а заодно провести ПТО. Если есть утечки, устранить их.
4 апреля два раза приезжали. Один раз до обеда. Слесарей наших люди прогнали, не дали установить. Второй раз, во второй половине дня, я приехал. И стало два вопроса: ПТО и установка домового учета.
Домовой учет, люди сказали, «не хотим», категорически против. Сразу же работы были свернуты… Не дали нам полностью провести ПТО и 12 апреля...
– Люди были без газа 16 дней… на сколько им еще рассчитывать?
– На самом деле есть акт недопуска на проведение обследования. Нас не пускали. Это было вечером 4 апреля. Сейчас идут работы по устранению утечки газа.
– Когда дадут газ?
– Это процесс, который включает в себя обследование газопровода, определение объема работ, составление сметы на этот объем работ, оплату КП «Новозаводское» за проведение этих работ.
– Сколько это будет длиться… неделя, месяц?
– Я не могу отвечать за КП «Новозаводское», сколько ему необходимо времени, чтобы оплатить…
Дайте время – мы поставим счетчики в квартирах!
Тем временем жильцы дома собрали подписи – в 42 квартирах уже готовы установить внутриквартирные счетчики газа за свои деньги. Говорят, дайте нам только время. Согласно Закону, время есть до конца 2017 года.
На что Сергей Нагорный отвечает:
– Эта государственная программа по установке общедомовых счетчиков не мешает плюс к ней установить каждому в квартире свой счетчик. Не вопрос. Пускай ставят. Если в квартире есть счетчик, учет будет вестись по нему, а не по общедомовому счетчику.
– Тогда зачем тратить государственные деньги? Вы на одном общедомовом счетчике сэкономите...
– Это уже вопрос отношений наших с государством. Нам выделены деньги. Даже если предположить, что все 54 квартиры в этом доме будут с квартирными счетчиками, т. е. при стопроцентном учете, тогда мы будем писать, что учет по этому общедомовому счетчику не ведется, и будем просить его демонтировать.
Так или иначе, жильцы дома (а это и старики, и семьи с маленькими детьми) вынуждены и далее обходиться без газа.
– Вы на праздник пасок понапекали, а нам ради праздника и пасок не дали напекти! – выливает свой гнев на Сергея Нагорного одна из жительниц дома.
– Моему брату в Киеве 10 апреля (он живет в таком же доме, как наш) поставили бесплатно счетчики в квартирах. Причем хорошие, которые наш «Черниговгаз» не ставит: украинские, маленькие, под них не надо половину труб вырезать и подстраивать мебель, – досадует другая жительница.
Предупреждали!
Следует отметить, что войны, связанные с общедомовыми счетчиками газа, ведутся в Чернигове еще с 2016 года.
– Люди должны понимать, что, идя фактически на нарушение правил распределения природного газа, они не решают проблему – они просто-напросто приобретают себе очередную головную боль, – предупреждала черниговцев, которые сопротивляются установлению общедомовых счетчиков, председатель правления ПАО «Черниговгаз» Алла Яровая еще в октябре.
Тогда руководство «Черниговгаза» даже не акцентировало внимание на том, что, согласно закону, в случае отказа они могут насчитывать оплату за газ по завышенным нормам: вместо 4,4 кубометра на одного человека – 9,8, а вместо 7,1 куба – 18,3, хотя и упоминали об этом.
Они сразу брали выше: «Те дома, которые оформят официальный отказ, в дальнейшем не попадают в перечень адресов, где должны будут устанавливаться общедомовые счетчики, и все затраты по счетчикам лягут на плечи жильцов дома. Если они не установят счетчики самостоятельно – система газоснабжения будет отключена. На сегодняшний день мы не предпринимаем таких крайних мер только потому, что пытаемся урегулировать этот вопрос при помощи СМИ и горсовета, чтобы не было социального взрыва».
И что теперь? Люди готовы установить счетчики в квартирах самостоятельно. Но газа нет.
24 апреля сотрудники «Черниговгаза» собирали подписи владельцев квартир дома на ул. Пирогова, 1, и обещали включить газ.
– Но что это за подписи? Они просто приходят и говорят: подпишите акт – и мы вам включим газ. Пенсионеры ведь не читают, что там написано! Да и устали все уже без газа…
А на самом деле люди (насколько я знаю в доме собрали 22 подписи) подписались под тем, что они нарушили Кодекс газораспределительных систем.
И что они не будут оказывать сопротивление при установке общедомового счетчика, а иначе нам будут насчитывать оплату за газ по завышенным нормам, – рассказала жительница дома Наталья Фурса и показала тот самый акт.
Газ подключили. Что взяли взамен?
Документ о котором идет речь – это акт о нарушении, где говорится, что в доме на ул. Пирогова, 1 обнаружено нарушение Кодекса газораспределительных систем, а именно: «відмова побутового споживача, який не забезпечений лічильником газу, від встановлення загальнобудинникового вузла обліку газу за рахунок Оператора ГРМ». А далее сказано, что «споживач повинен надати доступ для встановлення загальнобудинникового вузла обліку газу в термін до 15.05.17».
А еще, что, «згідно законодавства розрахунок за спожитий газ за граничними об“ємами споживання природного газу буде здійснено через 20 днів з дня складання акту про порушення». К слову, граничный объем потребления природного газа в данном случае 9,8 куб. метра вместо 4,4 на одного человека.
– Что будет дальше? Неизвестно. Вечером 24 апреля газ дали, но не всем. Мы предполагаем, что это связано с недостачей тех самих подписей.
Газовщики продолжают ходить по квартирам, говорят, что проверяют состояние газовых плит, и опять же просят поставить подписи, – говорит Наталия Фурса.
Естественно, после происшедшего никакого доверия к «Черниговгазу» у жильцов обозначенного дома нет. Они намерены отстаивать свои законные права, как потребителей газа.
– Мы просим предоставить нам для ознакомления документы, на основании которых нам собираются установить общедомовой счетчик. Пожалуйста, покажите эти документы, но никто этого не делает. А то, что нас оставили без газа на 20 дней, это уже отдельный вопрос, - говорит одна из активисток дома.
Кто ответит за неудобства?
Напомним, в ноябре прошлого года жители дома по просп. Победы, 143 также были в схожей ситуации. Правда, они пробыли без газа из-за отказа установить общедомовой счетчик учета на голубое топливо всего шесть дней. И что?
27 марта, спустя четыре месяца, Деснянский суд вынес решение по делу о защите прав потребителей «Черниговгаза», признав действия последнего незаконными.
Вот только из-за существующего между сторонами конфликта договора возмещение причиненного ущерба потребителям невозможно.
– Судья Деснянского районного суда вынес решение удовлетворить требования истца и признал незаконными действия по отключению от газоснабжения дома в период с 16 ноября по 21 ноября. Остальные требования в части взыскания морального вреда ущерба оставили суд не утвердил, мотивировав тем, что это договорные отношения, которые не предусматривают взыскание морального ущерба, – комментировал тогда юрист Александр Комаса.
Тем не менее своим примером люди доказали, что с монополистами можно бороться и отстаивать свои права.
*
Официально:
Наталья Свириденко, специалист по связям с общественностью и прессой ПАО «Черниговгаз»:
– Состоянием на 26 апреля в доме на ул. Пирогова, 1 тринадцать из четырнадцати стояков газа подключены.
24 апреля по данному адресу была проведена проверка газопровода на плотность и герметичность, а 24-25 планово-техническое обслуживание в 54 квартирах. 11 стояков, по которым люди были дома, были включены 24 апреля. Еще два подключили 25-го, когда у газовиков появился доступ в квартиры.
По одному из стояков зафиксировано падение давления, поэтому по правилам безопасности систем газоснабжения его подключать нельзя. А т. к. в двух квартирах отсутствуют жильцы, пока устранить проблему не предоставляется возможным.
Факт отсутствия газа в доме по Пирогова,1 зафиксирован нарядами на отключение и подключение. Потребителям за апрель будет сделан перерасчет. От нормы 4,4 кубометра газа на одного человека отнимется объем за дни отсутствия газа. Приблизительно 20 дней. По нашим расчетам норма на одного прописанного составит 1,47 куб м в месяц.
Вопрос очередной попытки установить общедомовой счетчик по данному адресу пока остается открытым. Жители уведомлены об ответственности, которая наступает после отказа от установки прибора учета за средства Оператора ГРМ – это начисление граничных объемов потребления природного газа, утвержденных Кодексом ГРМ.
На сегодняшний день у «Черниговгаза» на руках есть акты о нарушении Кодекса ГРМ, в частности – об отказе от установки общедомового счетчика. Часть актов собственноручно подписаны потребителями.
В то же время большая половина квартир отказались от подписи, что также задокументировано нашими специалистами. В чем причина такого разногласия между соседями - «Черниговгазу» неизвестно. Возможно большая часть жильцы действительно не против установки узла учета, или же таким образом люди хотят уйти от ответственности за свои действия.
В любом случае, данный вопрос в ближайшем времени будет вынесен на рассмотрение специальной комиссии. На заседании будут присутствовать специалисты разных служб облгаза, приглашается представитель территориального сектора НКРЭКУ, а также жильцы или их представители.
Во время заседания детально изучат все факты по данному делу и примут соответствующее решение. Если решение будет в пользу начислений по граничным объемам из расчета 9,8 кубометров на человека, то потребителям однозначно насчитаются большие суммы, чем можно было получить по показаниям домового счетчика.
К тому же у «Черниговгаза» есть множество примеров, где по итогам месяца жители получили платежки с начислениями даже ниже установленной нормы 4,4 кубометра на человека.
Стоит отметить, что аналогичная ситуация складывается по Одинцова, 12. Поэтому «Черниговгаз» призывает жильцов внимательно изучить вопрос и последствия своих действий, и не препятствовать газовикам выполнять их работу.
Источник: 0462.ua
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