4ернігів.інфо » Стрічка новин » Скандальную рекламную конструкцию в центре Чернигова убрали
Скандальную рекламную конструкцию в центре Чернигова убрали
- Вчера, 13:31
- Просмотров: 24
Накануне была демонтирована конструкция в виде объемной надписи «Grill» перед рестораном «Сенатор».
Напомним, что ее появление в центре города вызвало бурю негодования среди черниговцев.
Была составлена электронная петиция с требованием убрать конструкцию. За первые сутки она собрала 250 подписей.
Также в полицию обратилась депутат Новозаводского райсовета Дарина Сыропара. В ответ КП «Муниципальная полиция» выдала предписание демонтировать конструкцию до 12 мая.
Однако ее владельцы решили не ждать и убрали скандальные буквы в пятницу.
Напомним, что ее появление в центре города вызвало бурю негодования среди черниговцев.
Была составлена электронная петиция с требованием убрать конструкцию. За первые сутки она собрала 250 подписей.
Также в полицию обратилась депутат Новозаводского райсовета Дарина Сыропара. В ответ КП «Муниципальная полиция» выдала предписание демонтировать конструкцию до 12 мая.
Однако ее владельцы решили не ждать и убрали скандальные буквы в пятницу.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Петиция против надписи Grill возле «Сенатора» за сутки набрала 250 голосов
25 апреля на городском сайте петиций появилось предложение убрать из центра Чернигова рекламный
«Черниговцы» ночью голосуют за отставку президента
Петиция «Про дострокове припинення повноважень президента», зарегистрированная на местном сайте
Неподалеку от Чернигова китайцы хотят построить грандиозную конструкцию
Две Большие китайские компании планують создать в Чернобыльской зоне отчуждения Солнечная
В центре Мены убрали ларьки. Фото
Сегодня в центре города состоялась долгожданная для многих меня событие — убрали ларьки,
Незаконный МАФ на остановке в центре Чернигова должны демонтировать
«Остановочно-торговый комплекс» возле городской больницы №1 должен быть демонтирован до конца
В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО
Добавить комментарий!