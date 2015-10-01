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Скандальную рекламную конструкцию в центре Чернигова убрали

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:31
  • Просмотров: 24
Скандальную рекламную конструкцию в центре Чернигова убралиНакануне была демонтирована конструкция в виде объемной надписи «Grill» перед рестораном «Сенатор».

Напомним, что ее появление в центре города вызвало бурю негодования среди черниговцев.

Была составлена электронная петиция с требованием убрать конструкцию. За первые сутки она собрала 250 подписей.

Также в полицию обратилась депутат Новозаводского райсовета Дарина Сыропара. В ответ КП «Муниципальная полиция» выдала предписание демонтировать конструкцию до 12 мая.

Однако ее владельцы решили не ждать и убрали скандальные буквы в пятницу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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