Взятка за земельный участок в Черниговской области – 7 тысяч гривен

Полицейские задержали чиновника, который за содействие в выделении земельного участка получил от предпринимателя деньги.Чиновник одного из райотделов Госгеокадастара в Черниговской области требовал и получил взятку в размере 7000 гривен от предпринимателя.Деньги предназначались за содействие в согласовании документов на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров для ведения фермерского хозяйства.Деньги изъяты. Проводятся обыски по месту жительства фигуранта и по месту его работы.Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).Если вина чиновника будет доказана, то ему, согласно УК, грозит тюремное заключение сроком на 5-10 лет с конфискацией имущества.Продолжается досудебное расследование.