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Взятка за земельный участок в Черниговской области – 7 тысяч гривен
- Вчера, 14:05
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Полиция зафиксировала факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. Чиновник Госгеокадастра требовал деньги с фермера.
Полицейские задержали чиновника, который за содействие в выделении земельного участка получил от предпринимателя деньги.
Чиновник одного из райотделов Госгеокадастара в Черниговской области требовал и получил взятку в размере 7000 гривен от предпринимателя.
Деньги предназначались за содействие в согласовании документов на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров для ведения фермерского хозяйства.
Деньги изъяты. Проводятся обыски по месту жительства фигуранта и по месту его работы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Если вина чиновника будет доказана, то ему, согласно УК, грозит тюремное заключение сроком на 5-10 лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
Полицейские задержали чиновника, который за содействие в выделении земельного участка получил от предпринимателя деньги.
Чиновник одного из райотделов Госгеокадастара в Черниговской области требовал и получил взятку в размере 7000 гривен от предпринимателя.
Деньги предназначались за содействие в согласовании документов на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров для ведения фермерского хозяйства.
Деньги изъяты. Проводятся обыски по месту жительства фигуранта и по месту его работы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Если вина чиновника будет доказана, то ему, согласно УК, грозит тюремное заключение сроком на 5-10 лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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