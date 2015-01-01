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Взятка за земельный участок в Черниговской области – 7 тысяч гривен

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:05
  • Просмотров: 27
Взятка за земельный участок в Черниговской области – 7 тысяч гривенПолиция зафиксировала факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. Чиновник Госгеокадастра требовал деньги с фермера.

Полицейские задержали чиновника, который за содействие в выделении земельного участка получил от предпринимателя деньги.

Чиновник одного из райотделов Госгеокадастара в Черниговской области требовал и получил взятку в размере 7000 гривен от предпринимателя.

Деньги предназначались за содействие в согласовании документов на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров для ведения фермерского хозяйства.

Деньги изъяты. Проводятся обыски по месту жительства фигуранта и по месту его работы.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Если вина чиновника будет доказана, то ему, согласно УК, грозит тюремное заключение сроком на 5-10 лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.
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Источник: 0462.ua

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