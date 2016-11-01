Черниговцы предлагают обустроить парковочные места возле филармонии для гостей города

«На данный момент в вечерние часы проспект Мира перекрывается от здания Института истории и до самой Красной площади.Данное решение существенно затрудняет проезд гостей города, приезжающих со стороны киевской трассы и желающих посетить центр.Так же не способствует росту потока туристов и полное отсутствие парковочных мест поблизости перекрытого центра города.Это приводит к нарушению правил дорожного движения людьми не знакомыми с дорожной обстановкой Чернигова», – на такой проблеме акцентирует внимание городской власти автор петиции.Он же предлагает решение:«перекрывать проспект Мира в вечерние часы начиная с т-образного перекрёстка улицы Святониколаевской и организовать парковочные места напротив Филармонийного центра.Данное решение не нарушит концепции «пешеходного центра города», но в свою очередь упростить сложную ситуацию с парковкой и сделает наш город более приспособленным для туристов».Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.