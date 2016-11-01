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Черниговцы предлагают обустроить парковочные места возле филармонии для гостей города

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:08
  • Просмотров: 24
Черниговцы предлагают обустроить парковочные места возле филармонии для гостей городаНа местном сайте петиций появилось предложение — по улучшению инфраструктуры центра города.

«На данный момент в вечерние часы проспект Мира перекрывается от здания Института истории и до самой Красной площади.

Данное решение существенно затрудняет проезд гостей города, приезжающих со стороны киевской трассы и желающих посетить центр.

Так же не способствует росту потока туристов и полное отсутствие парковочных мест поблизости перекрытого центра города.

Это приводит к нарушению правил дорожного движения людьми не знакомыми с дорожной обстановкой Чернигова», – на такой проблеме акцентирует внимание городской власти автор петиции.

Он же предлагает решение:

«перекрывать проспект Мира в вечерние часы начиная с т-образного перекрёстка улицы Святониколаевской и организовать парковочные места напротив Филармонийного центра.

Данное решение не нарушит концепции «пешеходного центра города», но в свою очередь упростить сложную ситуацию с парковкой и сделает наш город более приспособленным для туристов».

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
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Источник: 0462.ua

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