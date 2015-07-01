Какие школы Чернигова и области могут рассчитывать на новое образовательное пространство?

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МОН и Минрегион обновят 200 украинских школ. Десять из них могут быть школы Черниговской области.
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерство образования и науки начали разработку и внедрение совместного проекта создания нового образовательного пространства в 200 школах Украины. Об этом было сообщено во время селекторного совещания с председателями ОГА министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и министра образования и науки Лилии Гриневич, – пишет osvita.ua.
По словам Геннадия Зубко, общество должно получить новое качество услуг, и образовательная услуга - одна из главных.
Он сообщил, что при выборе школы для участия в проекте предпочтение будет отдаваться тем школам, которые находятся в объединенных территориальных общинах.
Главными задачами Минрегиона в этих проектах являются реконструкция или капитальный ремонт школ с проведением энергоэффективных мероприятий, установка оборудования и программного обеспечения, проведение скоростного интернета, Wi-Fi, создание условий для инклюзивного обучения, ремонт подъездных дорог и т.п.
В 50 из 200 школ, в которых будет создан новое образовательное пространство в этом году, МОН также будет пилотировать новые образовательные программы и материалы для первого класса Новой украинской школы.
«Пилотные школы и учителя первого класса, которые там преподают, станут первопроходцами. Именно они апробируют новый стандарт начальной школы, программы и образовательные материалы, которые будут применяться в учебном процессе. На основе их замечаний будут сформулированы изменения и поправки к пилотируемым материалам, после чего они будут введены по всей Украине в 2018 году, когда первый класс пойдет в Новую украинскую школу», - пояснила Лилия Гриневич.
Она также добавила, что есть определенные требования к тому, какой должна быть среда для успешного внедрения реформы. В частности, речь идет о мобильных рабочих местах для гибкости в организации работы класса и использовании современных образовательных методик.
Предполагается, для участия в проекте в каждом из регионов будут выбраны по меньшей мере одна сельская и одна городская школы.
Заведение не должно подпадать под оптимизацию или реорганизацию и должно иметь возможность подвоза учащихся из другой местности.
Также здание школы не должно быть в аварийном состоянии, а земельный участок учебного заведения должен иметь достаточно места для обустройства функциональных зон отдыха, а также учебных, учебно-исследовательских и спортивных зон.
Николай Конопацкий, начальник управления образования и науки Черниговской облгосадминистрации:
– У нас в області выбрано 10 шкіл, які визначено, як найбільш перспективні. В Чернігові – це школа №3 (так визначило місто) і ще девять – в районах: Ріпкінська школа №2 і ін..
Це ті, школи, які ми будемо розвивати (в тому числі і направляти на них кошти і грантів і так далі) в першу чергу. Саме вони можуть ввійти в число тих 200 шкіл, про які йде мова.
Проте говорите щось конкретне зарано – проект поки-що новий. Ми лише подали заявку. Але, якщо говорити загалом – ми вже давно крок за кроком будуємо новий освітній простір.
Як відомо, Ріпкінська школа №2 ввійша в сотню опорних шкіл України.
На часі – розвиток шкіл об“єднаних територіальних громад, щоправда територіальні громади поки-що не всі сформовані…
Ми поступово обладуємо школи і компьютерною технікою, і обладуємо предметні кабінети.
Але найбільша проблема в сільських школах навіть не компьютери, а можливість їх підключення до мережі Інтернет. А також проблема – знайти фахівця, яких би усім цим в школі займався.
Тому для нас на сьогоднішній день дуже важливе те, що Кабінет Міністрів (на наші численні прохання) зміним визначеня опорна школа.
Якщо раніше опорна школа – це та, в якій навчається не менше 200 дітей, і яка має щонайменше 3 філії, то тепер — це школа, до якої здійснюється підвіз дітей не менше, ніж з трьох населених пунктів.
А треба відмітити, що в Чернігівській області школярів підвозять на навчання з 690 населених пунктів. Це дуже багато. Наша область дуже разтягнута територіально.
Тож тепер школи, які раніше не мали статусу «опорної школи», зможуть його отримати, і тим самим зможуть претендувати на кошти, що направляються саме на опорні школи.
Школы Черниговской области, которые могут рассчитывать на «новое образовательное пространство»:
1 - Черниговская школа №3.
2 - Репкинская школа №2.
3 - Нежинская гимназия №3.
4 - Прилукская гимназия №1 им. Георгия Вороного.
5 - Новгород-Сиверская гимназия № 1 им. Майстренка.
6 - Борзнянская школа им. Х. Алчевской.
7 - Сосницкая гимназия им. Довженко.
8 - Менская гимназия.
9 - Сновкая школа.
10 - Городнянская районная гимназия.
Всего в Черниговской области 546 общеобразовательных учебных заведений.
Какие школы Чернигова и области могут рассчитывать на новое образовательное пространство?
- Сегодня, 09:31
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МОН и Минрегион обновят 200 украинских школ. Десять из них могут быть школы Черниговской области.
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерство образования и науки начали разработку и внедрение совместного проекта создания нового образовательного пространства в 200 школах Украины. Об этом было сообщено во время селекторного совещания с председателями ОГА министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко и министра образования и науки Лилии Гриневич, – пишет osvita.ua.
По словам Геннадия Зубко, общество должно получить новое качество услуг, и образовательная услуга - одна из главных.
Он сообщил, что при выборе школы для участия в проекте предпочтение будет отдаваться тем школам, которые находятся в объединенных территориальных общинах.
Главными задачами Минрегиона в этих проектах являются реконструкция или капитальный ремонт школ с проведением энергоэффективных мероприятий, установка оборудования и программного обеспечения, проведение скоростного интернета, Wi-Fi, создание условий для инклюзивного обучения, ремонт подъездных дорог и т.п.
В 50 из 200 школ, в которых будет создан новое образовательное пространство в этом году, МОН также будет пилотировать новые образовательные программы и материалы для первого класса Новой украинской школы.
«Пилотные школы и учителя первого класса, которые там преподают, станут первопроходцами. Именно они апробируют новый стандарт начальной школы, программы и образовательные материалы, которые будут применяться в учебном процессе. На основе их замечаний будут сформулированы изменения и поправки к пилотируемым материалам, после чего они будут введены по всей Украине в 2018 году, когда первый класс пойдет в Новую украинскую школу», - пояснила Лилия Гриневич.
Она также добавила, что есть определенные требования к тому, какой должна быть среда для успешного внедрения реформы. В частности, речь идет о мобильных рабочих местах для гибкости в организации работы класса и использовании современных образовательных методик.
Предполагается, для участия в проекте в каждом из регионов будут выбраны по меньшей мере одна сельская и одна городская школы.
Заведение не должно подпадать под оптимизацию или реорганизацию и должно иметь возможность подвоза учащихся из другой местности.
Также здание школы не должно быть в аварийном состоянии, а земельный участок учебного заведения должен иметь достаточно места для обустройства функциональных зон отдыха, а также учебных, учебно-исследовательских и спортивных зон.
Николай Конопацкий, начальник управления образования и науки Черниговской облгосадминистрации:
– У нас в області выбрано 10 шкіл, які визначено, як найбільш перспективні. В Чернігові – це школа №3 (так визначило місто) і ще девять – в районах: Ріпкінська школа №2 і ін..
Це ті, школи, які ми будемо розвивати (в тому числі і направляти на них кошти і грантів і так далі) в першу чергу. Саме вони можуть ввійти в число тих 200 шкіл, про які йде мова.
Проте говорите щось конкретне зарано – проект поки-що новий. Ми лише подали заявку. Але, якщо говорити загалом – ми вже давно крок за кроком будуємо новий освітній простір.
Як відомо, Ріпкінська школа №2 ввійша в сотню опорних шкіл України.
На часі – розвиток шкіл об“єднаних територіальних громад, щоправда територіальні громади поки-що не всі сформовані…
Ми поступово обладуємо школи і компьютерною технікою, і обладуємо предметні кабінети.
Але найбільша проблема в сільських школах навіть не компьютери, а можливість їх підключення до мережі Інтернет. А також проблема – знайти фахівця, яких би усім цим в школі займався.
Тому для нас на сьогоднішній день дуже важливе те, що Кабінет Міністрів (на наші численні прохання) зміним визначеня опорна школа.
Якщо раніше опорна школа – це та, в якій навчається не менше 200 дітей, і яка має щонайменше 3 філії, то тепер — це школа, до якої здійснюється підвіз дітей не менше, ніж з трьох населених пунктів.
А треба відмітити, що в Чернігівській області школярів підвозять на навчання з 690 населених пунктів. Це дуже багато. Наша область дуже разтягнута територіально.
Тож тепер школи, які раніше не мали статусу «опорної школи», зможуть його отримати, і тим самим зможуть претендувати на кошти, що направляються саме на опорні школи.
Школы Черниговской области, которые могут рассчитывать на «новое образовательное пространство»:
1 - Черниговская школа №3.
2 - Репкинская школа №2.
3 - Нежинская гимназия №3.
4 - Прилукская гимназия №1 им. Георгия Вороного.
5 - Новгород-Сиверская гимназия № 1 им. Майстренка.
6 - Борзнянская школа им. Х. Алчевской.
7 - Сосницкая гимназия им. Довженко.
8 - Менская гимназия.
9 - Сновкая школа.
10 - Городнянская районная гимназия.
Всего в Черниговской области 546 общеобразовательных учебных заведений.
Источник: 0462.ua
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