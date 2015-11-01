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Двое несовершеннолетних черниговцев попались при попытке сдать ворованный аккумулятор

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:12
  • Просмотров: 27
Двое несовершеннолетних черниговцев попались при попытке сдать ворованный аккумуляторВчера, 27 апреля, в два часа ночи один из экипажей патрульной полиции обратил внимание на автомобиль такси, который припарковался неподалеку от пункта приема металлолома. Зная о неоднократных фактах сдачи в металлолом аккумуляторных батарей, похищенных из автомобилей, полицейские решили пообщаться с таксистом.

Оказалось, что в салоне машины, кроме водителя, находились два пассажира - молодые люди. Таксист сообщил правоохранителям, что получил заказ доставить пассажиров по указанному адресу, а забирал он их в микрорайоне Масаны.

Ребята имели при себе рюкзак. По просьбе патрульных показать содержимое оба разволновались и все же расстегнули молнию на рюкзаке. Внутри находился автомобильный аккумулятор.

По версии одного из парней, аккумулятор ему дал отец и сказал сдать на металлолом, чтобы на полученные деньги купить матери подарок на день рождения, а товарищ просто ему помогает.

Пока патрульные общались с пассажирами такси, другой экипаж прочесывал район, откуда приехали молодые люди. За несколько минут поступила информация, что найден автомобиль с открытым капотом: аккумулятор отсутствует, а один из контактов оторван. Патрульные, что осматривали аккумулятор, который был у ребят в рюкзаке, заметили, что на нем находится один из контактов электропроводки автомобиля.

Экипаж, который нашел поврежденный автомобиль, быстро установил владельца транспортного средства и связался с ним. Мужчина предоставил полицейским технический паспорт на аккумуляторную батарею, которая была в его автомобиле. Информация в документе совпала с параметрами аккумулятора, который патрульные обнаружили возле пункта приема металлолома.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и сотрудника ювенальной полиции так, как выяснилось, что возраст пассажиров такси - 15 и 16 лет. Аккумулятор был изъят и возвращен владельцу под расписку.
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Источник: 0462.ua

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