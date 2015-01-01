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В Черниговской области начал работу рыбоохранный патруль
- Сегодня, 10:31
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С 25 апреля 2017 года на Черниговщине начал работу рыбоохранный патруль. Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Черниговской области (Черниговский рыбоохранный патруль) является территориальным органом Госрыбагентства Украины), действует в составе Госрыбагентства как отдельное структурное подразделение.
Основная задача рыбоохранного патруля - обеспечение на водоемах Черниговщины эффективной системы контроля за использованием и воспроизводством водных биоресурсов и борьбы с браконьерством.
По результатам конкурса отобраны на должности 12 государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов "рыбоохранный патруль», которые будут осуществлять мониторинг и патрулирование водных объектов области.
Ожидается, что уже в ближайшее время эффективность реформы в регионе будет доказана на практике. Государственные инспекторы Черниговского рыбоохранного патруля открыты к диалогу с рыбаками и общественностью.
В режиме консультирования граждан и фиксации обращений по вероятных нарушений рыбоохранного законодательства, в Черниговском рыбоохранном патруле, в режиме 24/7 (круглосуточно 7 дней в неделю), функционирует «горячая» линия тел.099-112-13-44 и (0462) 93 -75-57.
Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах Черниговщины, просят звонить на номера «горячей линии» в ту самую минуту, когда увидели правонарушения.
Основная задача рыбоохранного патруля - обеспечение на водоемах Черниговщины эффективной системы контроля за использованием и воспроизводством водных биоресурсов и борьбы с браконьерством.
По результатам конкурса отобраны на должности 12 государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов "рыбоохранный патруль», которые будут осуществлять мониторинг и патрулирование водных объектов области.
Ожидается, что уже в ближайшее время эффективность реформы в регионе будет доказана на практике. Государственные инспекторы Черниговского рыбоохранного патруля открыты к диалогу с рыбаками и общественностью.
В режиме консультирования граждан и фиксации обращений по вероятных нарушений рыбоохранного законодательства, в Черниговском рыбоохранном патруле, в режиме 24/7 (круглосуточно 7 дней в неделю), функционирует «горячая» линия тел.099-112-13-44 и (0462) 93 -75-57.
Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах Черниговщины, просят звонить на номера «горячей линии» в ту самую минуту, когда увидели правонарушения.
Источник: 0462.ua
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