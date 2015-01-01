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Ушел из жизни актер драмтеатра
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27 апреля 2017, ушел из жизни Петр Мороз - заслуженный артист Украины, много лет проработал в Черниговском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т.Г.Шевченко.
Мороз Петр Васильевич родился 29 января 1931 в с.Куликивка на Полтавщине. Окончил Харьковский театральный институт.
В Черниговском облмуздрамтеатре Петр Мороз работал в течение 1964-2014 годов. За время работы в театре он сыграл более ста разноплановых ролей в разножанровых спектаклях. Среди его лучших работ такие, как Иван Поддубный («Под черной маской» Л. Лядовой), Блюхер («Когда мертвые оживают» И. Рачада), Николай Задорожный («Украденное счастье» И. Франко), Грициян ( «Свадьба в Малиновке» А. Рябова), Игнат («Назар Стодоля» Т. Шевченко), Анхиз ( «Энеида» И. Котляревского), Капулетти ( «Ромео и Джульетта» У. Шекспира) и многие другие.
Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким Петра Васильевича в связи с трагической потерей. Прощание с Петром Морозом состоится 29 апреля 2017 года в 10:00 в помещении Черниговского облмуздрамтеатра (центральный вход, фойе).
Мороз Петр Васильевич родился 29 января 1931 в с.Куликивка на Полтавщине. Окончил Харьковский театральный институт.
В Черниговском облмуздрамтеатре Петр Мороз работал в течение 1964-2014 годов. За время работы в театре он сыграл более ста разноплановых ролей в разножанровых спектаклях. Среди его лучших работ такие, как Иван Поддубный («Под черной маской» Л. Лядовой), Блюхер («Когда мертвые оживают» И. Рачада), Николай Задорожный («Украденное счастье» И. Франко), Грициян ( «Свадьба в Малиновке» А. Рябова), Игнат («Назар Стодоля» Т. Шевченко), Анхиз ( «Энеида» И. Котляревского), Капулетти ( «Ромео и Джульетта» У. Шекспира) и многие другие.
Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким Петра Васильевича в связи с трагической потерей. Прощание с Петром Морозом состоится 29 апреля 2017 года в 10:00 в помещении Черниговского облмуздрамтеатра (центральный вход, фойе).
Источник: 0462.ua
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