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Ушел из жизни актер драмтеатра

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:02
  • Просмотров: 27
Ушел из жизни актер драмтеатра27 апреля 2017, ушел из жизни Петр Мороз - заслуженный артист Украины, много лет проработал в Черниговском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т.Г.Шевченко.

Мороз Петр Васильевич родился 29 января 1931 в с.Куликивка на Полтавщине. Окончил Харьковский театральный институт.

В Черниговском облмуздрамтеатре Петр Мороз работал в течение 1964-2014 годов. За время работы в театре он сыграл более ста разноплановых ролей в разножанровых спектаклях. Среди его лучших работ такие, как Иван Поддубный («Под черной маской» Л. Лядовой), Блюхер («Когда мертвые оживают» И. Рачада), Николай Задорожный («Украденное счастье» И. Франко), Грициян ( «Свадьба в Малиновке» А. Рябова), Игнат («Назар Стодоля» Т. Шевченко), Анхиз ( «Энеида» И. Котляревского), Капулетти ( «Ромео и Джульетта» У. Шекспира) и многие другие.

Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким Петра Васильевича в связи с трагической потерей. Прощание с Петром Морозом состоится 29 апреля 2017 года в 10:00 в помещении Черниговского облмуздрамтеатра (центральный вход, фойе).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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