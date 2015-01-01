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Черниговец на год отправился в Антарктиду

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 11:34
  • Просмотров: 20
Черниговец на год отправился в Антарктиду
Северянин Александр Надточий (уроженец села Покошичи Коропского района) стал одним из 12 украинских ученых, отправившихся в Антарктиду проводить медико-биологические, геофизические и гидрометеорологические исследования, пишет "ЧЕline".

38-летний гидролог Александр Надточий поехал на Южный полюс во второй раз. С марта 2013 по апрель 2014 года он уже работал в Антарктиде - на единственной украинской станции «Академик Вернадский».

Наш земляк работает в Черниговском гидрометеорологическом центре. Нынешняя экспедиция украинских ученых 22 по счету. В начале апреля она отправилась на остров Галиндез. Экспедиция сугубо мужская - 12 научных работников, а также медицинский и технический персонал. Все прошли серьезный отбор. Известно, что наш земляк заниматься метеорологией, потому что он любит и хорошо знает эту работу. Вернутся полярники в Украину только через год.

Сын Александра Надточия Вадим рассказал, что отец уже обосновался на станции.

- Работает в обычном режиме. Говорил, что обосновался очень быстро, будто и не уезжал из прошлого раза. Предыдущая экспедиция несколько дней назад вернулась в Украину. Общаемся с ним несколько раз в неделю по почте. Связи как таковой там нет. Вся связь осуществляется через спутник. Возможно, раз в месяц и позвонит, но это довольно дорого. Доступа к соцсетям у него нет, - рассказал парень.

Журналисты телеканала «Украина» также поехали вместе с экспедицией в Антарктиду. Вашему вниманию небольшое интервью журналиста программы «Сегодня» с нашим земляком.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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