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27 апреля в Нежине в преддверии песенного конкурса "Евровидение" состоялись специальные учения по организации аэромедицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации. Участие в них принимали формирования службы медицины катастроф и органов управления и сил гражданской защиты.
- Мы с вами должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти во время проведения в нашей стране международного песенного конкурса "Евровидение". Именно поэтому эти учения мы спланировали провести в апреле, накануне музыкального мероприятия, который состоится уже в мае, - сказал председатель ГСЧС Олег Мельчуцький.
По легенде учений спасатели продемонстрировали действия при ликвидации пожара, возникшего в результате ДТП, и отработали сценарии мероприятий по аэромедицинской эвакуации пострадавших. С помощью медицинского вертолета ГСЧС "Еврокоптер" травмированных оперативно доставили в ближайший аэродром, где самолетом АН-26 в медицинском варианте их переправили в столицу.
Кроме того, во время учений специалисты Службы спасения отработали вопросы организации взаимодействия между формированиями службы медицины катастроф, представителями Нацполиции, органами управления и силами гражданской защиты, которые могут быть привлечены к аэромедицинской эвакуации пострадавших воздушными судами ГСЧС в период проведения "Евровидения".
Во время проведения в Киеве международного песенного конкурса столичных спасателей переведут на усиленный режим несения службы. К дежурству на объектах проведения "Евровидения" ежедневно от ГСЧС будет привлечено более 120 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Кроме того, создан резерв сил и средств Киевского гарнизона общей численностью более 470 человек и 160 единиц техники. В круглосуточном режиме на аэродроме "Киев" будут находиться самолет АН-26 и медицинский вертолет "Еврокоптер".
Спасатели готовились к «Евровидению» в Черниговской области
- Вчера, 12:02
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27 апреля в Нежине в преддверии песенного конкурса "Евровидение" состоялись специальные учения по организации аэромедицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации. Участие в них принимали формирования службы медицины катастроф и органов управления и сил гражданской защиты.
- Мы с вами должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти во время проведения в нашей стране международного песенного конкурса "Евровидение". Именно поэтому эти учения мы спланировали провести в апреле, накануне музыкального мероприятия, который состоится уже в мае, - сказал председатель ГСЧС Олег Мельчуцький.
По легенде учений спасатели продемонстрировали действия при ликвидации пожара, возникшего в результате ДТП, и отработали сценарии мероприятий по аэромедицинской эвакуации пострадавших. С помощью медицинского вертолета ГСЧС "Еврокоптер" травмированных оперативно доставили в ближайший аэродром, где самолетом АН-26 в медицинском варианте их переправили в столицу.
Кроме того, во время учений специалисты Службы спасения отработали вопросы организации взаимодействия между формированиями службы медицины катастроф, представителями Нацполиции, органами управления и силами гражданской защиты, которые могут быть привлечены к аэромедицинской эвакуации пострадавших воздушными судами ГСЧС в период проведения "Евровидения".
Во время проведения в Киеве международного песенного конкурса столичных спасателей переведут на усиленный режим несения службы. К дежурству на объектах проведения "Евровидения" ежедневно от ГСЧС будет привлечено более 120 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Кроме того, создан резерв сил и средств Киевского гарнизона общей численностью более 470 человек и 160 единиц техники. В круглосуточном режиме на аэродроме "Киев" будут находиться самолет АН-26 и медицинский вертолет "Еврокоптер".
Источник: 0462.ua
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