﻿﻿ Спасатели готовились к «Евровидению» в Черниговской области » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Спасатели готовились к «Евровидению» в Черниговской области
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Спасатели готовились к «Евровидению» в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:02
  • Просмотров: 19
Спасатели готовились к «Евровидению» в Черниговской области
27 апреля в Нежине в преддверии песенного конкурса "Евровидение" состоялись специальные учения по организации аэромедицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации. Участие в них принимали формирования службы медицины катастроф и органов управления и сил гражданской защиты.

- Мы с вами должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти во время проведения в нашей стране международного песенного конкурса "Евровидение". Именно поэтому эти учения мы спланировали провести в апреле, накануне музыкального мероприятия, который состоится уже в мае, - сказал председатель ГСЧС Олег Мельчуцький.

По легенде учений спасатели продемонстрировали действия при ликвидации пожара, возникшего в результате ДТП, и отработали сценарии мероприятий по аэромедицинской эвакуации пострадавших. С помощью медицинского вертолета ГСЧС "Еврокоптер" травмированных оперативно доставили в ближайший аэродром, где самолетом АН-26 в медицинском варианте их переправили в столицу.

Кроме того, во время учений специалисты Службы спасения отработали вопросы организации взаимодействия между формированиями службы медицины катастроф, представителями Нацполиции, органами управления и силами гражданской защиты, которые могут быть привлечены к аэромедицинской эвакуации пострадавших воздушными судами ГСЧС в период проведения "Евровидения".

Во время проведения в Киеве международного песенного конкурса столичных спасателей переведут на усиленный режим несения службы. К дежурству на объектах проведения "Евровидения" ежедневно от ГСЧС будет привлечено более 120 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Кроме того, создан резерв сил и средств Киевского гарнизона общей численностью более 470 человек и 160 единиц техники. В круглосуточном режиме на аэродроме "Киев" будут находиться самолет АН-26 и медицинский вертолет "Еврокоптер".шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

На вчерашнем пожаре в Чернигове погиб человек

Пожар на складе дверей унес жизнь 30-летнего работника. Об этом сообщило управление ГСЧС в

Спасатели, работавшие на месте разрушения общежития в Чернигове, получили н ...

В Чернигове отметили спасателей, которые проявили смелость и решительность при ликвидации

В Чернобыльской пуще продолжаются работы по тушению пожаров - ГСЧС

Пожар лесной подстилки, возникший 8 августа вблизи бывшего с. Ковшиливка в Чернобыльской зоне, был

Спасатели Чернигова бастуют против нового начальника

Более 20 сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области (ГСЧС) в

Чрезвычайники борются с пожаром в Чернобыльской зоне

Киевской области сотни спасателей тушат пожар в Чернобыльской зоне Пожар начался на трех лесных

Спасатели ликвидировали пожар на заправке в Киевской области

Пожар ликвидирован в 09:15 11 января. На ликвидации пожара работало 7 единиц техники и 40 человек
﻿
Видео
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети