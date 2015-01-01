Зимой – картины, летом – огород. Будни черниговской пенсионерки

– Я всю жизнь проработала в колхозе. А потом судьба сложилась так, что переехала в город. Когда же вышивать, если не сейчас? То семья, то работа… всё было не до того, – рассказывает 72-летняя пенсионерка Раиса Тимофеева и показывает свои вышитые картины.На них – всё незатейливо и красочно! Примечательно, что свои работы Раиса Федоровна создает исключительно зимой. Почему так? Да потому что летом – сезон огородов, овощей, консервации и т. д. и т. п.– В селе Городище Менского района у меня остался дом и огород. Так что на все лето уезжаю туда. Сажаю всего понемногу, обрабатываю, собираю урожай, делаю заготовки на зиму. Ну а осенью перевожу «нажитое добро», всю консервацию и овощи домой, в квартиру. И зиму отдыхаю, – с улыбкой рассказывает моя собеседница.С ней мы встретились в Территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Новозаводского районного в г. Чернигове совета (ул. Текстильщиков, 25). Там на одном из мероприятий вышитые картины Раисы Тимофеевой покоряли сердца одиноких пенсионеров и, без преувеличения, дарили положительные эмоции.– А что делать? Иначе в четырех стенах можно просто заскучать. А так и себе приятно, и людям, – делится рецептом от скуки Раиса Федоровна.Говорит, за свои годы приноровилась вышивать крестиком, гладью, освоила и технику вышивки бисером… По словам рукодельницы, такое занятие – лучший релакс, точно так же, как и ухоженные урожайные грядки для огородника. Не отставайте!