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Зимой – картины, летом – огород. Будни черниговской пенсионерки
- Вчера, 12:42
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Черниговские пенсионеры могут успевать везде. И Раиса Тимофеева – отдельное тому подтверждение.
– Я всю жизнь проработала в колхозе. А потом судьба сложилась так, что переехала в город. Когда же вышивать, если не сейчас? То семья, то работа… всё было не до того, – рассказывает 72-летняя пенсионерка Раиса Тимофеева и показывает свои вышитые картины.
На них – всё незатейливо и красочно! Примечательно, что свои работы Раиса Федоровна создает исключительно зимой. Почему так? Да потому что летом – сезон огородов, овощей, консервации и т. д. и т. п.
– В селе Городище Менского района у меня остался дом и огород. Так что на все лето уезжаю туда. Сажаю всего понемногу, обрабатываю, собираю урожай, делаю заготовки на зиму. Ну а осенью перевожу «нажитое добро», всю консервацию и овощи домой, в квартиру. И зиму отдыхаю, – с улыбкой рассказывает моя собеседница.
С ней мы встретились в Территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Новозаводского районного в г. Чернигове совета (ул. Текстильщиков, 25). Там на одном из мероприятий вышитые картины Раисы Тимофеевой покоряли сердца одиноких пенсионеров и, без преувеличения, дарили положительные эмоции.
– А что делать? Иначе в четырех стенах можно просто заскучать. А так и себе приятно, и людям, – делится рецептом от скуки Раиса Федоровна.
Говорит, за свои годы приноровилась вышивать крестиком, гладью, освоила и технику вышивки бисером… По словам рукодельницы, такое занятие – лучший релакс, точно так же, как и ухоженные урожайные грядки для огородника. Не отставайте!
– Я всю жизнь проработала в колхозе. А потом судьба сложилась так, что переехала в город. Когда же вышивать, если не сейчас? То семья, то работа… всё было не до того, – рассказывает 72-летняя пенсионерка Раиса Тимофеева и показывает свои вышитые картины.
На них – всё незатейливо и красочно! Примечательно, что свои работы Раиса Федоровна создает исключительно зимой. Почему так? Да потому что летом – сезон огородов, овощей, консервации и т. д. и т. п.
– В селе Городище Менского района у меня остался дом и огород. Так что на все лето уезжаю туда. Сажаю всего понемногу, обрабатываю, собираю урожай, делаю заготовки на зиму. Ну а осенью перевожу «нажитое добро», всю консервацию и овощи домой, в квартиру. И зиму отдыхаю, – с улыбкой рассказывает моя собеседница.
С ней мы встретились в Территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Новозаводского районного в г. Чернигове совета (ул. Текстильщиков, 25). Там на одном из мероприятий вышитые картины Раисы Тимофеевой покоряли сердца одиноких пенсионеров и, без преувеличения, дарили положительные эмоции.
– А что делать? Иначе в четырех стенах можно просто заскучать. А так и себе приятно, и людям, – делится рецептом от скуки Раиса Федоровна.
Говорит, за свои годы приноровилась вышивать крестиком, гладью, освоила и технику вышивки бисером… По словам рукодельницы, такое занятие – лучший релакс, точно так же, как и ухоженные урожайные грядки для огородника. Не отставайте!
Источник: 0462.ua
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