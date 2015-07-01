Комитет избирателей Украины: выборы в Черниговской области прошли с нарушениями

Об этом наблюдатели сообщили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».В частности, представители КИУ зафиксировали нарушения в Мене.Во-первых, по их информации, в день выборов на балконах менских многоэтажек продолжала висеть реклама Радикальной партии.Напомним, что в соответствии с ч.2 ст.54 Закона Украины «О местных выборах», предвыборная агитация заканчивается в 24.00 последней пятницы перед днем голосования.То есть, рекламной продукции не должны было быть уже в субботу перед днем выборов, не говоря уже о воскресении, в которое прошло голосование.Во-вторых, представители Комитета избирателей Украины заметили, что один из наблюдателей на избирательном участке пытался помешать работе журналиста фотографировавшего процесс голосования.После вызова полиции агрессивный наблюдатель убежал с участка.Напомним, что накануне, 30 апреля, прошли выборы в 40 объединенных территориальных громадах. В Черниговской области голосовали избиратели трех новосозданных административно-территориальных единиц: Менской, Козелецкой и Комаровской (Борзнянский район).