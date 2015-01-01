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В Черниговской области горело 2,5 гектара леса
- Вчера, 13:48
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В Новгород-Сиверском районе неизвестные подожгли лес. К счастью, спасателям оперативно удалось побороть стихию.
29 апреля в 16:55 в службу спасения 101 в Новгород-Сиверском районе поступило сообщение о пожаре настила в лесу ГП «Новгород-Сиверское лесное хозяйство» возле села Бирино.
К тушению пожара были привлечены 10 спасателей с двумя единицами спецтехники.
Пожарным помогали сотрудники лесхоза – 10 человек, 2 единицы спецтехники и 2 трактора с плугом.
Спустя час пожар на площади 2,5 га был локализован, а еще через час окончательно ликвидирован.
По предварительной информации причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Личность поджигателя устанавливается.
29 апреля в 16:55 в службу спасения 101 в Новгород-Сиверском районе поступило сообщение о пожаре настила в лесу ГП «Новгород-Сиверское лесное хозяйство» возле села Бирино.
К тушению пожара были привлечены 10 спасателей с двумя единицами спецтехники.
Пожарным помогали сотрудники лесхоза – 10 человек, 2 единицы спецтехники и 2 трактора с плугом.
Спустя час пожар на площади 2,5 га был локализован, а еще через час окончательно ликвидирован.
По предварительной информации причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Личность поджигателя устанавливается.
Источник: 0462.ua
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