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Мошенник из Чернигова попросил в долг 80 тысяч у случайного человека. Тот согласился

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:01
  • Просмотров: 59
Мошенник из Чернигова попросил в долг 80 тысяч у случайного человека. Тот согласилсяЧерниговская полиция проводит расследование по пяти свежим фактам мошенничества, жертвы которых потеряли суммарно 120 тысяч гривен.

За помощью в полицию обратился житель юга Украины и сообщил, что стал жертвой мошенника из Чернигова.

Жертве позвонил неизвестный и под видом знакомого попросил дать ему денег в долг. Доверчивый южанин согласился и перечислил на банковскую карту, зарегистрированную на жителя Чернигова, 79 тысяч гривен.

И только потом обманутый мужчина перезвонил знакомому, который якобы просил эти деньги в долг. Так вскрылся обман.

Также накануне майских выходных в полицию поступило заявление от черниговской пенсионерки.

Она пожаловалась на мужчину и женщину, которые под видом участия в акции от всеукраинской сети супермаркетов выманили у старушки 500 евро.

Мошенники рассказали потерпевшей, что она может получить значительные скидки на покупки в супермаркетах города. Для этого необходимо подтвердить свою платежеспособность и положить в акционный конверт деньги, после чего открыть его в указанное время и пользоваться скидками.

Женщина послушно выполнила все указания, а когда дома открыла конверт, то нашла там не деньги и дисконтную карту, а только нарезанную бумагу.

Полиция напоминает, что все «благодетели», которые сообщают вам о внезапных выигрыше в акциях, в которых вы не принимали участия, являются обычными мошенниками.

Также полицейские продолжают регистрировать и расследовать факты мошенничества с банковскими карточками. В подавляющем большинстве жертвы из-за своей доверчивости сообщают злоумышленникам реквизиты счета, а потом теряют деньги.

Например, жительница Чернигова, которая продавала на сайте бесплатных объявлений платье сообщила «потенциальному покупателю» не только номер банковской карты, на которую следовало перечислить деньги, но и срок ее действия, а также СVV-код.

В итоге с карты продавца исчезло почти 7 тысяч гривен.

Напоминаем, что информация о банковских реквизитах является конфиденциальной и не подлежит разглашению. В противном случае вы фактически собственноручно отдаете мошенникам свои деньги.

В Прилуках в полицию обратились две женщины, которые перечислили на банковскую карточку неизвестному по 400 долларов США каждая за оформление визы на право выезда за границу.

Они даже не поинтересовались у «посредника» каким образом тот предоставит им визу без их участия в процессе. Разумеется, что мошенник больше на связь не выходил.

Помните, что право выдачи виз на выезд за границу имеют исключительно дипломатические учреждения и представительства иностранных государств.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), что наказывается штрафом в размере до 850 гривен или общественными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Продолжается досудебное расследование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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