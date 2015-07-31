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В черниговском дворе поселилась сказка!
- Сегодня, 09:32
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Ветряная мельница, дяденька на повозке, запряженной лошадкой, и даже Шапокляк верхом на голубом вагоне – всё это и многое другое уместилось в самом обычном черниговском дворе возле девятиэтажки, каких тысячи.
На наш вопрос «Чьих это рук дело?» жители дома № 26 на ул. Доценко отвечают: «Есть тут у нас один умелец». И этот умелец, как выяснилось, Николай Титенок.
В свое время Николай Евтухович работал водителем в автобусном парке, а вот теперь – пенсионер. Своих героев мужчина мастерит на даче. Говорит, когда особой дачной работы нет, тогда и рождаются из-под его рук такие скульптуры и поделки.
– Нравится мне так проводить свое свободное время. Всё, что за прошлое лето смастерил, всё стоит у нас во дворе. Пусть люди смотрят и радуются!
А нам по секрету рассказал, что на подходе новые сказочные персонажи, среди них будет и Русалка.
– Материал для работы ищу где только можно. Проволоку для каркасов будущих фигур иногда приносят соседи. Сначала делаю каркас. А потом покупаю цемент и леплю. Затем крашу, – делится технологией творчества черниговский мастер.
Результатом дворовая ребятня довольна! Да и все прохожие тоже. Любуются.
Кстати, у самого Николая Титенка также трое внуков.
– Правда, живут они не со мной. Старшая уже заканчивает иняз в Киеве, младшие – школьники: внук – первоклассник и внучка – четвероклассница. Но тоже приезжают, – рассказывает «дедушка в кубе».
На наш вопрос «Чьих это рук дело?» жители дома № 26 на ул. Доценко отвечают: «Есть тут у нас один умелец». И этот умелец, как выяснилось, Николай Титенок.
В свое время Николай Евтухович работал водителем в автобусном парке, а вот теперь – пенсионер. Своих героев мужчина мастерит на даче. Говорит, когда особой дачной работы нет, тогда и рождаются из-под его рук такие скульптуры и поделки.
– Нравится мне так проводить свое свободное время. Всё, что за прошлое лето смастерил, всё стоит у нас во дворе. Пусть люди смотрят и радуются!
А нам по секрету рассказал, что на подходе новые сказочные персонажи, среди них будет и Русалка.
– Материал для работы ищу где только можно. Проволоку для каркасов будущих фигур иногда приносят соседи. Сначала делаю каркас. А потом покупаю цемент и леплю. Затем крашу, – делится технологией творчества черниговский мастер.
Результатом дворовая ребятня довольна! Да и все прохожие тоже. Любуются.
Кстати, у самого Николая Титенка также трое внуков.
– Правда, живут они не со мной. Старшая уже заканчивает иняз в Киеве, младшие – школьники: внук – первоклассник и внучка – четвероклассница. Но тоже приезжают, – рассказывает «дедушка в кубе».
Источник: 0462.ua
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