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Черниговские фермеры начали сеять кукурузу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 27
Черниговские фермеры начали сеять кукурузуВ 11 районах Черниговской области аграрии начали сеять кукурузу на зерно. Об этом сообщает «Латифундист» со ссылкой на департамент агропромышленного развития Черниговской ОГА.

По состоянию на прошлую неделю, зерновыми культурами засеяно около 78 тысяч га, что составляет 17% к прогнозу.

Из них — 60 тысяч га, или 96% от запланированного – ранними зерновыми (пшеница, ячмень, овес и горох).

Всего засеяно почти 220 тысяч га яровых – четверть от запланированного. В частности, засеяли почти 87 тысяч га (48%) подсолнечника и более 4 тысяч га (66%) сахарной свеклы.

Напомним, что в 2016 году на внешние рынки было поставлено 17,29 млн тонн кукурузы, а сумма денежных поступлений от этих продаж достигла 2,65 миллиардов долларов.
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Источник: 0462.ua

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