Черниговские фермеры начали сеять кукурузу

По состоянию на прошлую неделю, зерновыми культурами засеяно около 78 тысяч га, что составляет 17% к прогнозу.Из них — 60 тысяч га, или 96% от запланированного – ранними зерновыми (пшеница, ячмень, овес и горох).Всего засеяно почти 220 тысяч га яровых – четверть от запланированного. В частности, засеяли почти 87 тысяч га (48%) подсолнечника и более 4 тысяч га (66%) сахарной свеклы.Напомним, что в 2016 году на внешние рынки было поставлено 17,29 млн тонн кукурузы, а сумма денежных поступлений от этих продаж достигла 2,65 миллиардов долларов.