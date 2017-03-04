﻿﻿ Налоговая: Вниманию налогоплательщиков !!! » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Налоговая: Вниманию налогоплательщиков !!!
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Налоговая: Вниманию налогоплательщиков !!!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:41
  • Просмотров: 28
Налоговая: Вниманию налогоплательщиков !!!Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание на то, что с 08.05.2017 вступает в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 06.03.2017 №231 «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций », которым утвержден Перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов рас ункових операций.

Так что все субъекты хозяйствования (юридические и физические лица), осуществляющие

реализацию технически сложных бытовых товаров должны применять

регистраторы расчетных операций. В том числе физические лица - предприниматели,

находящихся на упрощенной системе налогообложения 1, 2 и 3 групп, то есть

включая те предпринимателями, осуществляющими торговлю такими товарами на

рынках.

С полным перечнем товаров можно ознакомиться на интернет - порталах

органов власти (www.kmu.gov.ua), веб - портале ДФС (www.sfs.gov.ua) и

субсайти ГУ ДФС в Черниговской области (www.ch.sfs.gov.ua).

По вопросу регистрации регистраторов расчетных операций обращайтесь к

Центр обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по адресу: ул.

Кирпоноса, 28, г.. Чернигов, тел .: 65-28- 25 15-07.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Налоговая: Главное о применении РРО при реализации сложной бытовой техники

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что с

Налоговая: Вниманию плательщиков !!!

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области 25 апреля 2017 в 11 час. 00 мин. в помещении

Налоговая: Ответственность за отсутствие ведения учета доходов и расходов

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что физические лица - предприниматели,

Налоговая: Порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: 04.03.2017 вступило в силу

Налоговая Черниговская налоговая приглашает в Центр обслуживания плательщик ...

Центром обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области (далее - Центр)

Налоговая: Оприходуем выручку своевременно

  Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание субъектов хозяйствования
﻿
Видео
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети