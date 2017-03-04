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Налоговая: Вниманию налогоплательщиков !!!
- Сегодня, 10:41
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание на то, что с 08.05.2017 вступает в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 06.03.2017 №231 «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций », которым утвержден Перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов рас ункових операций.
Так что все субъекты хозяйствования (юридические и физические лица), осуществляющие
реализацию технически сложных бытовых товаров должны применять
регистраторы расчетных операций. В том числе физические лица - предприниматели,
находящихся на упрощенной системе налогообложения 1, 2 и 3 групп, то есть
включая те предпринимателями, осуществляющими торговлю такими товарами на
рынках.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться на интернет - порталах
органов власти (www.kmu.gov.ua), веб - портале ДФС (www.sfs.gov.ua) и
субсайти ГУ ДФС в Черниговской области (www.ch.sfs.gov.ua).
По вопросу регистрации регистраторов расчетных операций обращайтесь к
Центр обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по адресу: ул.
Кирпоноса, 28, г.. Чернигов, тел .: 65-28- 25 15-07.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Так что все субъекты хозяйствования (юридические и физические лица), осуществляющие
реализацию технически сложных бытовых товаров должны применять
регистраторы расчетных операций. В том числе физические лица - предприниматели,
находящихся на упрощенной системе налогообложения 1, 2 и 3 групп, то есть
включая те предпринимателями, осуществляющими торговлю такими товарами на
рынках.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться на интернет - порталах
органов власти (www.kmu.gov.ua), веб - портале ДФС (www.sfs.gov.ua) и
субсайти ГУ ДФС в Черниговской области (www.ch.sfs.gov.ua).
По вопросу регистрации регистраторов расчетных операций обращайтесь к
Центр обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по адресу: ул.
Кирпоноса, 28, г.. Чернигов, тел .: 65-28- 25 15-07.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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