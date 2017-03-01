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Налоговая: Выполните свой конституционный долг - своевременно задекларируйте доходы
- Сегодня, 11:00
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание граждан: до завершения компании декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 году осталось обмелел времени. Последний день подачи декларации - 3 мая 2017.
Отчитаться о полученных в 2016 году доходах необходимо в налоговую
инспекции по месту своего налогового адреса по форме, утвержденной
приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 № 821 «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015
года №859 ». Сделать это следует до 1 мая текущего года.
Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую
декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в
Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.
Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут
получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах.
Черниговская ОГНИ призывает плательщиков добросовестно выполнить свой
конституционный долг - своевременно подать декларацию и уплатить
налоги в бюджет страны.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Отчитаться о полученных в 2016 году доходах необходимо в налоговую
инспекции по месту своего налогового адреса по форме, утвержденной
приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 № 821 «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015
года №859 ». Сделать это следует до 1 мая текущего года.
Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую
декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в
Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.
Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут
получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах.
Черниговская ОГНИ призывает плательщиков добросовестно выполнить свой
конституционный долг - своевременно подать декларацию и уплатить
налоги в бюджет страны.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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