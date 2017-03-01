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Налоговая: Выполните свой конституционный долг - своевременно задекларируйте доходы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:00
  • Просмотров: 22
Налоговая: Выполните свой конституционный долг - своевременно задекларируйте доходыЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание граждан: до завершения компании декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 году осталось обмелел времени. Последний день подачи декларации - 3 мая 2017.

Отчитаться о полученных в 2016 году доходах необходимо в налоговую

инспекции по месту своего налогового адреса по форме, утвержденной

приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 № 821 «О

внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015

года №859 ». Сделать это следует до 1 мая текущего года.

Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую

декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в

Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.

Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут

получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой

декларации об имущественном состоянии и доходах.

Черниговская ОГНИ призывает плательщиков добросовестно выполнить свой

конституционный долг - своевременно подать декларацию и уплатить

налоги в бюджет страны.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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