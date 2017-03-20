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Налоговая: Новые возможности электронных сервисов ДФС

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:33
  • Просмотров: 22
Налоговая: Новые возможности электронных сервисов ДФСЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует, что отныне все желающие могут воспользоваться новой возможностью электронного сервиса ДФС Украины - Общедоступного информационно справочного ресурса (ЗРЕНИЕ) и оценить качество унифицированных ответов, содержащиеся в разделе «Вопрос-ответ из Базы знаний».

Указанная система оценки позволяет пользователям ЗРЕНИЕ не только

оценить качество полученных ответов, но и оставить свои комментарии

(Примечания / замечания / предложения).

Воспользоваться сервисом ЗРЕНИЕ можно как на официальном веб-портале ДФС

Украина (sfs.gov.ua), так и на субсайти Главного управления ДФС в

Черниговской области (http://ch.sfs.gov.ua).

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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