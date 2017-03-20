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Налоговая: Новые возможности электронных сервисов ДФС
- Сегодня, 11:33
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует, что отныне все желающие могут воспользоваться новой возможностью электронного сервиса ДФС Украины - Общедоступного информационно справочного ресурса (ЗРЕНИЕ) и оценить качество унифицированных ответов, содержащиеся в разделе «Вопрос-ответ из Базы знаний».
Указанная система оценки позволяет пользователям ЗРЕНИЕ не только
оценить качество полученных ответов, но и оставить свои комментарии
(Примечания / замечания / предложения).
Воспользоваться сервисом ЗРЕНИЕ можно как на официальном веб-портале ДФС
Украина (sfs.gov.ua), так и на субсайти Главного управления ДФС в
Черниговской области (http://ch.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Указанная система оценки позволяет пользователям ЗРЕНИЕ не только
оценить качество полученных ответов, но и оставить свои комментарии
(Примечания / замечания / предложения).
Воспользоваться сервисом ЗРЕНИЕ можно как на официальном веб-портале ДФС
Украина (sfs.gov.ua), так и на субсайти Главного управления ДФС в
Черниговской области (http://ch.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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