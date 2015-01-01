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Очередную схему уклонения от налогообложения разоблачено работниками Главного управления ДФС в Черниговской области
- Сегодня, 12:02
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В рамках уголовного производства и согласно постановлению следственного судьи Новозаводcького райсуда. Чернигова подразделениями аудита ГУ ДФС в Черниговской области было проведено документальную внеплановую выездную проверку предприятия «Н». Предметом проверки были взаимоотношения в 2014-15 годах предприятия «Н» с предприятиями «А» и «Б», имели признаки фиктивности и входили в состав «конвертационного центра».
Проверкой установлено, что контрагенты оказывали услуги по перевозке
грузов предприятию «Н», которое действовало исключительно с целью минимизации налоговых
обязательств налога на прибыль и НДС. Для выполнения услуг по перевозке
грузов привлекались физические лица-предприниматели, физические лица с собственными грузовыми
автомобилями, с которыми предприятие рассчитывалось наличными, а первичные
бухгалтерские документы оформлялись с предприятиями «А» и «Б».
В результате незаконных действий предприятием «Н» была занижена начисления
налогов на общую сумму более 1 млн. грн., в т.ч 354 тыс. грн. налога на прибыль
и почти 1 млн. грн. налога на добавленную стоимость.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Проверкой установлено, что контрагенты оказывали услуги по перевозке
грузов предприятию «Н», которое действовало исключительно с целью минимизации налоговых
обязательств налога на прибыль и НДС. Для выполнения услуг по перевозке
грузов привлекались физические лица-предприниматели, физические лица с собственными грузовыми
автомобилями, с которыми предприятие рассчитывалось наличными, а первичные
бухгалтерские документы оформлялись с предприятиями «А» и «Б».
В результате незаконных действий предприятием «Н» была занижена начисления
налогов на общую сумму более 1 млн. грн., в т.ч 354 тыс. грн. налога на прибыль
и почти 1 млн. грн. налога на добавленную стоимость.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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