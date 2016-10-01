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Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 12:32
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За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
9,5 тыс. Человек и 2,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 12% и 14% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 5 человек, из которых 2 - незаконные мигранты.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания
в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены 2 человека, на
которых наложен штраф 1530 гривен.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
9,5 тыс. Человек и 2,1 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
уменьшение пассажирского и транспортного потоков на 12% и 14% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 5 человек, из которых 2 - незаконные мигранты.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания
в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства привлечены 2 человека, на
которых наложен штраф 1530 гривен.
Источник: 4ernigiv.info
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