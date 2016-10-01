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В украинца на границе изъяли патроны

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 28
В украинца на границе изъяли патроныВ международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины автомобиля Toyota сработала служебная собака Фрося.

При более детальном осмотре

автомобиля, пограничным нарядом

совместно с сотрудником таможни в

подлокотнике между передними сиденьями

выявлено 29 патронов к пистолету

травматического действия калибра 9 мм.

За нарушение таможенных правил

водителя автомобиля, 38-летнего

гражданина Украины, привлечены к

административной ответственности.

Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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