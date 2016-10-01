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В украинца на границе изъяли патроны
- Сегодня, 13:02
- Просмотров: 28
В международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины автомобиля Toyota сработала служебная собака Фрося.
При более детальном осмотре
автомобиля, пограничным нарядом
совместно с сотрудником таможни в
подлокотнике между передними сиденьями
выявлено 29 патронов к пистолету
травматического действия калибра 9 мм.
За нарушение таможенных правил
водителя автомобиля, 38-летнего
гражданина Украины, привлечены к
административной ответственности.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
При более детальном осмотре
автомобиля, пограничным нарядом
совместно с сотрудником таможни в
подлокотнике между передними сиденьями
выявлено 29 патронов к пистолету
травматического действия калибра 9 мм.
За нарушение таможенных правил
водителя автомобиля, 38-летнего
гражданина Украины, привлечены к
административной ответственности.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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