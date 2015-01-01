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Полиция предупреждает родителей и педагогов
- Сегодня, 13:32
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Участились случаи травмирования подростков, которые являются следствием пренебрежения ими элементарных правил безопасности. Они ходят по железнодорожным путям, прослушивая при этом музыку в наушниках или разговаривая по телефону, делают Селфи на конструкциях высоковольтных линий электропередач, крышах многоэтажек, вагонах поездов. Могут перебегать улицу перед движущимся транспортом, пренебрегая при этом всем правилам дорожного движения и правилам личной безопасности.
Нередко такие «бесчинства» приводят к тяжелому травмированию детей, а иногда и гибели.
Анализируя причины таких несчастных случаев, очень обидно
осознавать, что в большинстве им можно было бы предотвратить. профилактическая
работа будет эффективной, когда в этом будут участвовать родители и
общественность.
Педагоги и старшие наставники должны систематически воспитывать в детях
осмотрительность и обережисть. Нужно предостерегать детей от шалостей на
балконах, лестницах, деревьях, где проходят электрические провода, особенно у
высоковольтных ЛЭП.
Подросткам нужно постоянно объяснять опасность, которую несут в себе
необдуманные поступки, доказывать ошибочность порочных представлений о
псевдогероизм. Помогут родителям в этом удачно подобранная литература,
кинофильмы, телепередачи.
Непреодолимый стереотип мышления «это может произойти с кем угодно,
только не со мной »часто играет злую шутку. Вот только осознание опасности
приходит тогда, когда исправить уже ничего нельзя.
Поэтому советуем родителям проводить профилактические беседы с детьми, ведь
кто как вы может объяснить им негативные последствия таких «увлечений».
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Нередко такие «бесчинства» приводят к тяжелому травмированию детей, а иногда и гибели.
Анализируя причины таких несчастных случаев, очень обидно
осознавать, что в большинстве им можно было бы предотвратить. профилактическая
работа будет эффективной, когда в этом будут участвовать родители и
общественность.
Педагоги и старшие наставники должны систематически воспитывать в детях
осмотрительность и обережисть. Нужно предостерегать детей от шалостей на
балконах, лестницах, деревьях, где проходят электрические провода, особенно у
высоковольтных ЛЭП.
Подросткам нужно постоянно объяснять опасность, которую несут в себе
необдуманные поступки, доказывать ошибочность порочных представлений о
псевдогероизм. Помогут родителям в этом удачно подобранная литература,
кинофильмы, телепередачи.
Непреодолимый стереотип мышления «это может произойти с кем угодно,
только не со мной »часто играет злую шутку. Вот только осознание опасности
приходит тогда, когда исправить уже ничего нельзя.
Поэтому советуем родителям проводить профилактические беседы с детьми, ведь
кто как вы может объяснить им негативные последствия таких «увлечений».
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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