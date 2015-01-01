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Полиция предупреждает родителей и педагогов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:32
  • Просмотров: 24
Полиция предупреждает родителей и педагоговУчастились случаи травмирования подростков, которые являются следствием пренебрежения ими элементарных правил безопасности. Они ходят по железнодорожным путям, прослушивая при этом музыку в наушниках или разговаривая по телефону, делают Селфи на конструкциях высоковольтных линий электропередач, крышах многоэтажек, вагонах поездов. Могут перебегать улицу перед движущимся транспортом, пренебрегая при этом всем правилам дорожного движения и правилам личной безопасности.

Нередко такие «бесчинства» приводят к тяжелому травмированию детей, а иногда и гибели.

Анализируя причины таких несчастных случаев, очень обидно

осознавать, что в большинстве им можно было бы предотвратить. профилактическая

работа будет эффективной, когда в этом будут участвовать родители и

общественность.

Педагоги и старшие наставники должны систематически воспитывать в детях

осмотрительность и обережисть. Нужно предостерегать детей от шалостей на

балконах, лестницах, деревьях, где проходят электрические провода, особенно у

высоковольтных ЛЭП.

Подросткам нужно постоянно объяснять опасность, которую несут в себе

необдуманные поступки, доказывать ошибочность порочных представлений о

псевдогероизм. Помогут родителям в этом удачно подобранная литература,

кинофильмы, телепередачи.

Непреодолимый стереотип мышления «это может произойти с кем угодно,

только не со мной »часто играет злую шутку. Вот только осознание опасности

приходит тогда, когда исправить уже ничего нельзя.

Поэтому советуем родителям проводить профилактические беседы с детьми, ведь

кто как вы может объяснить им негативные последствия таких «увлечений».

сектор коммуникации

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Источник: 4ernigiv.info

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