﻿﻿ Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:02
  • Просмотров: 25
Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгодыРаботники Управления защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями следственного управления ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области задержали «на горячем »чиновника, который за содействие в выделении земельного участка получил от предпринимателя 7000 гривен.

Чиновник одного из районных отделов Держгеокадастру в

Черниговской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 7

тысяч гривен от физического лица предпринимателя за содействие в согласовании

документации на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров

для ведения фермерского хозяйства.

Предмет преступления изъято. Проводятся обыски по месту жительства

фигуранта и по месту его работы.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных

расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368

уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или

получения неправомерной выгоды должностным лицом) - наказывается

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех

лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.

сектор коммуникации

полиции Черниговской области

по материалам УЗЭ в Черниговской области
Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Взятка за земельный участок в Черниговской области – 7 тысяч гривен

Полиция зафиксировала факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды.

На Черниговщине поймали лесника-взяточника

Оперативники управления защиты экономики в Черниговской области и полицейские ГУНП в Черниговской

В Черниговской области задержан замдекана ВУЗа при получении взятки.

Сообщается, что преподавателя задержали при получении от студентки 1,5 тысячи гривен. Сотрудники

В Чернигове чиновники брали взятки в виде мобильных телефонов

Работники управления противодействия преступлениям в сфере экономики УМВД в Черниговской области

За регистрацию на проживание в Черніговской области просят 2000 гривен

Последние новости Чернигова за 10 апреля всех шокируют. В регионе продают прописки в селах. За

В Чернигове работник ОГА получил от фермера 120 тысяч гривен взятки

В Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие
﻿
Видео
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети