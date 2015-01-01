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Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды
- Вчера, 14:02
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Работники Управления защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями следственного управления ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области задержали «на горячем »чиновника, который за содействие в выделении земельного участка получил от предпринимателя 7000 гривен.
Чиновник одного из районных отделов Держгеокадастру в
Черниговской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 7
тысяч гривен от физического лица предпринимателя за содействие в согласовании
документации на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров
для ведения фермерского хозяйства.
Предмет преступления изъято. Проводятся обыски по месту жительства
фигуранта и по месту его работы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368
уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или
получения неправомерной выгоды должностным лицом) - наказывается
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
по материалам УЗЭ в Черниговской области
Чиновник одного из районных отделов Держгеокадастру в
Черниговской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 7
тысяч гривен от физического лица предпринимателя за содействие в согласовании
документации на выделение земельного участка площадью около 100 гектаров
для ведения фермерского хозяйства.
Предмет преступления изъято. Проводятся обыски по месту жительства
фигуранта и по месту его работы.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368
уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или
получения неправомерной выгоды должностным лицом) - наказывается
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
по материалам УЗЭ в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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