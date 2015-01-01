Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды

Чиновник одного из районных отделов Держгеокадастру вЧерниговской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 7тысяч гривен от физического лица предпринимателя за содействие в согласованиидокументации на выделение земельного участка площадью около 100 гектаровдля ведения фермерского хозяйства.Предмет преступления изъято. Проводятся обыски по месту жительствафигуранта и по месту его работы.Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебныхрасследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 368уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания илиполучения неправомерной выгоды должностным лицом) - наказываетсялишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением правазанимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трехлет с конфискацией имущества.Продолжается досудебное расследование.сектор коммуникацииполиции Черниговской областипо материалам УЗЭ в Черниговской области