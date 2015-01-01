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На Черниговщине полиция разоблачила уголовное преступление в бюджетной сфере

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 66
На Черниговщине полиция разоблачила уголовное преступление в бюджетной сфереУправлением защиты экономики в Черниговской области во время отработки использования инвестиционных программ и проектов регионального развития области выявлен факт растраты бюджетных средств при государственных закупок.

В конце прошлого года между Борзнянской городским советом и

коммерческим обществом по результатам открытых торгов было заключено 2

договоры подряда по проведению текущего ремонта местного детском саду

на общую сумму 1300000. грн.

Тогда же были составлены и подписаны акты приемки выполненных

строительных работ, на счет исполнителя работ Борзнянской городским советом

было перечислено бюджетные средства в сумме 1300000. грн., хотя проведенные

работы были намного завышены.

Проведенной ревизией Управлением Северного офиса Держаудитслужбы

в Черниговской области установлено, что сумма, указанная в актах выполненных

работ по текущему ремонту детского сада в г.. Борзна, завышена на 170 000

гривен.

Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Борзнянской

городского совета и должностные лица коммерческого общества внесли и

утвердили недостоверные сведения в актах выполненных работ, что привело к

присвоение бюджетных средств в сумме 170 000 гривен.

В рамках уголовного производства полицией проведено

санкционированные обыски в помещениях Борзнянской городского совета, подрядной

организации и по месту жительства директора коммерческого общества.

Изъяты документы и другие доказательства, которые установят истину в уголовном

производстве.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных

расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 191

Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или

завладение им путем злоупотребления служебным положением) - наказываются

ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на

срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Управление защиты экономики

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Источник: 4ernigiv.info

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