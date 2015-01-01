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На Черниговщине полиция разоблачила уголовное преступление в бюджетной сфере
- Вчера, 15:02
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Управлением защиты экономики в Черниговской области во время отработки использования инвестиционных программ и проектов регионального развития области выявлен факт растраты бюджетных средств при государственных закупок.
В конце прошлого года между Борзнянской городским советом и
коммерческим обществом по результатам открытых торгов было заключено 2
договоры подряда по проведению текущего ремонта местного детском саду
на общую сумму 1300000. грн.
Тогда же были составлены и подписаны акты приемки выполненных
строительных работ, на счет исполнителя работ Борзнянской городским советом
было перечислено бюджетные средства в сумме 1300000. грн., хотя проведенные
работы были намного завышены.
Проведенной ревизией Управлением Северного офиса Держаудитслужбы
в Черниговской области установлено, что сумма, указанная в актах выполненных
работ по текущему ремонту детского сада в г.. Борзна, завышена на 170 000
гривен.
Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Борзнянской
городского совета и должностные лица коммерческого общества внесли и
утвердили недостоверные сведения в актах выполненных работ, что привело к
присвоение бюджетных средств в сумме 170 000 гривен.
В рамках уголовного производства полицией проведено
санкционированные обыски в помещениях Борзнянской городского совета, подрядной
организации и по месту жительства директора коммерческого общества.
Изъяты документы и другие доказательства, которые установят истину в уголовном
производстве.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 191
Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления служебным положением) - наказываются
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на
срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Управление защиты экономики
в Черниговской области
В конце прошлого года между Борзнянской городским советом и
коммерческим обществом по результатам открытых торгов было заключено 2
договоры подряда по проведению текущего ремонта местного детском саду
на общую сумму 1300000. грн.
Тогда же были составлены и подписаны акты приемки выполненных
строительных работ, на счет исполнителя работ Борзнянской городским советом
было перечислено бюджетные средства в сумме 1300000. грн., хотя проведенные
работы были намного завышены.
Проведенной ревизией Управлением Северного офиса Держаудитслужбы
в Черниговской области установлено, что сумма, указанная в актах выполненных
работ по текущему ремонту детского сада в г.. Борзна, завышена на 170 000
гривен.
Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Борзнянской
городского совета и должностные лица коммерческого общества внесли и
утвердили недостоверные сведения в актах выполненных работ, что привело к
присвоение бюджетных средств в сумме 170 000 гривен.
В рамках уголовного производства полицией проведено
санкционированные обыски в помещениях Борзнянской городского совета, подрядной
организации и по месту жительства директора коммерческого общества.
Изъяты документы и другие доказательства, которые установят истину в уголовном
производстве.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 191
Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления служебным положением) - наказываются
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на
срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
Управление защиты экономики
в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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