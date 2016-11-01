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Полиция Черниговщины в полной мере обеспечила правопорядок во время празднование Первомая
- Вчера, 15:30
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К несению службы по обеспечению общественного порядка и безопасности во время праздничных мероприятий и массовых гуляний на Черниговщине всего было привлечено 115 сотрудников различных подразделений и служб полиции.
По итогам первых двух майских дней, наша область полностью
подтвердила свой рейтинг одной из самых безопасных в Украине (четвертое место
из всех регионов в 2016 году, согласно рейтингу от Института общественно
экономических исследований). Немногочисленные праздничные мероприятия в областном центре и
в районах прошли спокойно, существенных нарушений общественного порядка
зафиксировано не было.
Параллельно полицейские из Черниговской области присоединились к поддержанию
правопорядка и в столице: сводных отряд правоохранителей с Придесенья 30
Апрель отбыл в Киев для обеспечения мероприятий по подготовке и проведению
песенного конкурса «Евровидение-2017». В состав отряда входят 60
правоохранителей. Так, десять из них на служебных автомобилях обеспечивают
сопровождение транспорта конкурсантов во время поездок на репетиции и возвращение
к местам проживания. Остальные черниговских полицейских ежедневно выходят на
пешее патрулирование Дарницкого района столицы.
Полиция продолжит нести службу в усиленном режиме как во время
празднования Победы над нацизмом во Второй мировой войне, так и в дальнейшем, к
завершения финальной части Европейского песенного форума в Украине.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
По итогам первых двух майских дней, наша область полностью
подтвердила свой рейтинг одной из самых безопасных в Украине (четвертое место
из всех регионов в 2016 году, согласно рейтингу от Института общественно
экономических исследований). Немногочисленные праздничные мероприятия в областном центре и
в районах прошли спокойно, существенных нарушений общественного порядка
зафиксировано не было.
Параллельно полицейские из Черниговской области присоединились к поддержанию
правопорядка и в столице: сводных отряд правоохранителей с Придесенья 30
Апрель отбыл в Киев для обеспечения мероприятий по подготовке и проведению
песенного конкурса «Евровидение-2017». В состав отряда входят 60
правоохранителей. Так, десять из них на служебных автомобилях обеспечивают
сопровождение транспорта конкурсантов во время поездок на репетиции и возвращение
к местам проживания. Остальные черниговских полицейских ежедневно выходят на
пешее патрулирование Дарницкого района столицы.
Полиция продолжит нести службу в усиленном режиме как во время
празднования Победы над нацизмом во Второй мировой войне, так и в дальнейшем, к
завершения финальной части Европейского песенного форума в Украине.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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