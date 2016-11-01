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Полиция Черниговщины в полной мере обеспечила правопорядок во время празднование Первомая

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:30
  • Просмотров: 54
Полиция Черниговщины в полной мере обеспечила правопорядок во время празднование ПервомаяК несению службы по обеспечению общественного порядка и безопасности во время праздничных мероприятий и массовых гуляний на Черниговщине всего было привлечено 115 сотрудников различных подразделений и служб полиции.

По итогам первых двух майских дней, наша область полностью

подтвердила свой рейтинг одной из самых безопасных в Украине (четвертое место

из всех регионов в 2016 году, согласно рейтингу от Института общественно

экономических исследований). Немногочисленные праздничные мероприятия в областном центре и

в районах прошли спокойно, существенных нарушений общественного порядка

зафиксировано не было.

Параллельно полицейские из Черниговской области присоединились к поддержанию

правопорядка и в столице: сводных отряд правоохранителей с Придесенья 30

Апрель отбыл в Киев для обеспечения мероприятий по подготовке и проведению

песенного конкурса «Евровидение-2017». В состав отряда входят 60

правоохранителей. Так, десять из них на служебных автомобилях обеспечивают

сопровождение транспорта конкурсантов во время поездок на репетиции и возвращение

к местам проживания. Остальные черниговских полицейских ежедневно выходят на

пешее патрулирование Дарницкого района столицы.

Полиция продолжит нести службу в усиленном режиме как во время

празднования Победы над нацизмом во Второй мировой войне, так и в дальнейшем, к

завершения финальной части Европейского песенного форума в Украине.

сектор коммуникации

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Источник: 4ernigiv.info

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