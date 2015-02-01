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Из пункта временного содержания мигрантов в Черниговской области сбежал узбек
- Вчера, 16:04
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Черниговская местная прокуратура начала уголовное производство по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины) в отношении работников пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.
Как установлено, 27 апреля 2017 года гражданин Республики Узбекистан, который содержался в пункте временного пребывания иностранцев на основании постановления суда, во время сопровождения в лечебное учреждение совершил побег.
Учитывая правовой статус иностранца, лица, осуществлявшие его сопровождение не выполнили всех необходимых мер, направленных на ограничение свободы передвижения, и предоставили мужчине возможность беспрепятственно скрыться.
Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Черниговскому отделу полиции Главного управления Национальной полиции в области.
Принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела. Ход следствия взят на контроль Черниговской местной прокуратурой.
Как установлено, 27 апреля 2017 года гражданин Республики Узбекистан, который содержался в пункте временного пребывания иностранцев на основании постановления суда, во время сопровождения в лечебное учреждение совершил побег.
Учитывая правовой статус иностранца, лица, осуществлявшие его сопровождение не выполнили всех необходимых мер, направленных на ограничение свободы передвижения, и предоставили мужчине возможность беспрепятственно скрыться.
Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Черниговскому отделу полиции Главного управления Национальной полиции в области.
Принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела. Ход следствия взят на контроль Черниговской местной прокуратурой.
Источник: 0462.ua
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