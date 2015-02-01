Из пункта временного содержания мигрантов в Черниговской области сбежал узбек

Как установлено, 27 апреля 2017 года гражданин Республики Узбекистан, который содержался в пункте временного пребывания иностранцев на основании постановления суда, во время сопровождения в лечебное учреждение совершил побег.Учитывая правовой статус иностранца, лица, осуществлявшие его сопровождение не выполнили всех необходимых мер, направленных на ограничение свободы передвижения, и предоставили мужчине возможность беспрепятственно скрыться.Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Черниговскому отделу полиции Главного управления Национальной полиции в области.Принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела. Ход следствия взят на контроль Черниговской местной прокуратурой.