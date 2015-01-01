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Водоканал приглашает на работу. Но только мужчин
- Вчера, 16:34
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На сайте КП "Черниговводоканал" появилось сразу три новых вакансий. Предприятие приглашает на постоянную работу машинистов экскаватора 5-го разряда.
Соискателям предлагают полную занятость, официальное трудоустройство и пятидневную рабочую неделю. Заработная плата - по результатам собеседования и стажировки.
К желающим попасть на работу в коммунальное предприятие предъявляется ряд требований. Среди них опыт работы по специальности не менее пяти лет, отсутствие вредных привычек, обучаемость, честность, порядочность, коммуникабельность, ориентирование на результат.
Одно из главных требований, которое указали в начале объявления, - пол соискателя. В рядах своих машинистов в КП "Черниговводоканал" хотят видеть только мужчин.
Соискателям предлагают полную занятость, официальное трудоустройство и пятидневную рабочую неделю. Заработная плата - по результатам собеседования и стажировки.
К желающим попасть на работу в коммунальное предприятие предъявляется ряд требований. Среди них опыт работы по специальности не менее пяти лет, отсутствие вредных привычек, обучаемость, честность, порядочность, коммуникабельность, ориентирование на результат.
Одно из главных требований, которое указали в начале объявления, - пол соискателя. В рядах своих машинистов в КП "Черниговводоканал" хотят видеть только мужчин.
Источник: 0462.ua
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