Водоканал приглашает на работу. Но только мужчин

Соискателям предлагают полную занятость, официальное трудоустройство и пятидневную рабочую неделю. Заработная плата - по результатам собеседования и стажировки.К желающим попасть на работу в коммунальное предприятие предъявляется ряд требований. Среди них опыт работы по специальности не менее пяти лет, отсутствие вредных привычек, обучаемость, честность, порядочность, коммуникабельность, ориентирование на результат.Одно из главных требований, которое указали в начале объявления, - пол соискателя. В рядах своих машинистов в КП "Черниговводоканал" хотят видеть только мужчин.