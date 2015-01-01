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Черниговские полицейские помогут столичным коллегам на Евровидении

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:07
  • Просмотров: 59
Черниговские полицейские помогут столичным коллегам на ЕвровиденииОб этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции Украины в Черниговской области Дмитрий Лось, сообщает телеканал "Дитинец".

30 апреля в Киев отправился сводный отряд из 60 черниговских полицейских, который поможет столичным коллегам охранять общественный порядок в период проведения песенного конкурса "Евровидение", который пройдет 6-14 мая.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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