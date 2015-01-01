4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговские полицейские помогут столичным коллегам на Евровидении
Черниговские полицейские помогут столичным коллегам на Евровидении
- Вчера, 17:07
- Просмотров: 59
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции Украины в Черниговской области Дмитрий Лось, сообщает телеканал "Дитинец".
30 апреля в Киев отправился сводный отряд из 60 черниговских полицейских, который поможет столичным коллегам охранять общественный порядок в период проведения песенного конкурса "Евровидение", который пройдет 6-14 мая.
30 апреля в Киев отправился сводный отряд из 60 черниговских полицейских, который поможет столичным коллегам охранять общественный порядок в период проведения песенного конкурса "Евровидение", который пройдет 6-14 мая.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Спасатели готовились к «Евровидению» в Черниговской области
27 апреля в Нежине в преддверии песенного конкурса "Евровидение" состоялись специальные учения по
Ученицы из черниговской школы №29 отравились газом для зажигалок?
Временно исполняющий обязанности начальника главного управления Национальной полиции в
Сводный отряд ГАИ Черниговщины вернулся с АТО
Руководство и личный состав Управления ГАИ в Черниговской области встретили своих коллег, которые
ЧЕРНИГОВСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ЗОНУ АТО
Полсотни бойцов из разных подразделений, отделов и служб УМВД и горрайорганов Черниговской области
Сводный отряд черниговской милиции передислоцируют в другое место на Донбас ...
Сводный отряд милиции Черниговской области, который нес службу на передовой в Чернухино, а затем
Спецбатальон «Чернигов» снова отправился в зону АТО
19 октября, для проведения седьмой ротации, в зону антитеррористической операции отправился
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Добавить комментарий!