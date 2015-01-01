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В Черниговской области построят новый элеватор

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:31
  • Просмотров: 53
В Черниговской области построят новый элеватор
Компания ИМК получила разрешение на строительство элеватора в городе Носовка Черниговской области, сообщает «Элеваторист» со ссылкой на гендиректора предприятия Алекса Лисситсу.

Руководитель компании на своей странице в Facebook отметил, что разрешение на строительство было получено только с седьмой попытки.

- Злополучное разрешение на строительство элеватора в Носовке в Черниговской области получили с седьмой попытки, благодаря активному вмешательству Европейской Бизнес Ассоциации и Украинского клуба аграрного бизнеса. Спасибо огромное! - написал Алекс Лисситса.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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