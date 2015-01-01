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Командир ремонтной роты учебного танкового полка 169-го учебного центра «Десна» осужден за получение взятки у подчиненного, сообщает 368.media со ссылкой на приговор Козелецкого суда Черниговской области.
В январе к прапорщику обратился подчиненный, который просил дать ему отпуск в Вознесенск по семейным обстоятельствам.
Начальник согласился, но оценил день отсутствия солдата в сто гривен. Итого, за месяц он должен был передать прапорщику три тысячи гривен.
Взятку передавали двумя частями. Коррупционера задержали уже в феврале. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.368 УК.
В суде он признал вину и заключил сделку со следствием. Его приговорили к пяти месяцам гауптвахты.
Черниговский прапорщик продавал увольнительные по 100 гривен за день
- Сегодня, 09:11
- Просмотров: 28
Командир ремонтной роты учебного танкового полка 169-го учебного центра «Десна» осужден за получение взятки у подчиненного, сообщает 368.media со ссылкой на приговор Козелецкого суда Черниговской области.
В январе к прапорщику обратился подчиненный, который просил дать ему отпуск в Вознесенск по семейным обстоятельствам.
Начальник согласился, но оценил день отсутствия солдата в сто гривен. Итого, за месяц он должен был передать прапорщику три тысячи гривен.
Взятку передавали двумя частями. Коррупционера задержали уже в феврале. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.368 УК.
В суде он признал вину и заключил сделку со следствием. Его приговорили к пяти месяцам гауптвахты.
Источник: 0462.ua
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