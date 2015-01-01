4ернігів.інфо » Стрічка новин » Страшное ДТП в Черниговской области.
Страшное ДТП в Черниговской области.
- Сегодня, 09:31
- Просмотров: 37
Накануне, 2 мая, в 15.30 в службу 101 в Нежинском районе поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Глухов-Бачевск вблизи села Бобрик Нежинского района.
По предварительным данным, во время движения у легкового автомобиля «Москвич» оторвалось колесо из-за чего и произошло столкновение машины с грузовым автомобилем Renault Premium.
В результате сильного удара «Москвич» полностью смяло и разорвало. 56-летний водитель легковушки, который получил многочисленные травмы и оказался зажатым в искореженном автомобиле.
Для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия прибыли спасатели из Нежина. С помощью специальных инструментов они извлекли пострадавшего из транспортного средства и передали медикам.
Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимационное отделение Нежинской районной больницы. Состояние его здоровье врачи оценивают как тяжелое.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к водителям с настоятельной просьбой быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию.
По предварительным данным, во время движения у легкового автомобиля «Москвич» оторвалось колесо из-за чего и произошло столкновение машины с грузовым автомобилем Renault Premium.
В результате сильного удара «Москвич» полностью смяло и разорвало. 56-летний водитель легковушки, который получил многочисленные травмы и оказался зажатым в искореженном автомобиле.
Для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия прибыли спасатели из Нежина. С помощью специальных инструментов они извлекли пострадавшего из транспортного средства и передали медикам.
Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимационное отделение Нежинской районной больницы. Состояние его здоровье врачи оценивают как тяжелое.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к водителям с настоятельной просьбой быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине машина врезалась в жилой дом
В понедельник, 17 апреля, в 18:13 в Службу спасения "101" в Нежинском районе поступило сообщение о
За выходные спасатели Черниговщины освободили из снеговых заносов три автом ...
Спасатели подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в
Спасатели подняли мужчину, провалившегося в яму
3 декабря в 23:53 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС поступило сообщение о том,
ДТП в Черниговской области. Водитель умер в аварии
21 июня в 7:30 в Менском районе Черниговской области в Службу спасения "101" поступило сообщение о
ДТП в Чернигове: в столкновении Opel Vivaro с Opel Omega пострадали четыре ...
13 мая в 06:33 в Чернигове в оперативно-диспетчерскую службу областного Управления ГСЧС поступило
ДТП в Нежинском районе: столкнулись ВАЗ и грузовик "MERSEDES - ACTROS", в ...
11 декабря примерно в 13:40 в службу "101" в Нежинском районе поступило сообщение о
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Добавить комментарий!