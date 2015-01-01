﻿﻿ Страшное ДТП в Черниговской области. » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Страшное ДТП в Черниговской области.
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Страшное ДТП в Черниговской области.

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:31
  • Просмотров: 37
Страшное ДТП в Черниговской области. Накануне, 2 мая, в 15.30 в службу 101 в Нежинском районе поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев-Глухов-Бачевск вблизи села Бобрик Нежинского района.

По предварительным данным, во время движения у легкового автомобиля «Москвич» оторвалось колесо из-за чего и произошло столкновение машины с грузовым автомобилем Renault Premium.

В результате сильного удара «Москвич» полностью смяло и разорвало. 56-летний водитель легковушки, который получил многочисленные травмы и оказался зажатым в искореженном автомобиле.

Для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия прибыли спасатели из Нежина. С помощью специальных инструментов они извлекли пострадавшего из транспортного средства и передали медикам.

Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимационное отделение Нежинской районной больницы. Состояние его здоровье врачи оценивают как тяжелое.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к водителям с настоятельной просьбой быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

На Черниговщине машина врезалась в жилой дом

В понедельник, 17 апреля, в 18:13 в Службу спасения "101" в Нежинском районе поступило сообщение о

За выходные спасатели Черниговщины освободили из снеговых заносов три автом ...

Спасатели подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в

Спасатели подняли мужчину, провалившегося в яму

3 декабря в 23:53 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС поступило сообщение о том,

ДТП в Черниговской области. Водитель умер в аварии

21 июня в 7:30 в Менском районе Черниговской области в Службу спасения "101" поступило сообщение о

ДТП в Чернигове: в столкновении Opel Vivaro с Opel Omega пострадали четыре ...

13 мая в 06:33 в Чернигове в оперативно-диспетчерскую службу областного Управления ГСЧС поступило

ДТП в Нежинском районе: столкнулись ВАЗ и грузовик "MERSEDES - ACTROS", в ...

11 декабря примерно в 13:40 в службу "101" в Нежинском районе поступило сообщение о
﻿
Видео
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети