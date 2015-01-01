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В Нежине украли памятник Марку Бернесу
- Сегодня, 10:14
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Ночью с Театрального сквера Нежина Черниговской области неизвестные украли памятник известному актеру и певцу, уроженцу города Марку Бернесу.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил фотохудожник и журналист Игорь Волосянкин.
Памятник был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Марка Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца".
На постаменте надпись - "Я люблю тебя, жизнь"
Профинансировал сооружение и установление памятника меценат из Прилук, а ныне житель Москвы Юрий Коптев.
СПРАВКА:
М. Бернес (Нейман) - советский актёр и певец, народный артист РСФСР, шансонье. Родился в Нежине 25 сентября (8 октября) 1911 года в еврейской семье. Умер 16 августа 1969 года в Москве.
15-летним парнем М. Бернес впервые попал в театр, и именно мечта стать артистом привела его в 17 лет в Москву. В 1935 году М. Бернес впервые снялся в кино.
Свою любимую роль Кости Жигулева М.Бернес сыграл в фильме "Человек с ружьем" (1938 г.).
Роль Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца» сделала М. Бернеса популярным и известным многомиллионной зрительской аудитории. За нее актер был награжден боевым орденом Красной Звезды.
Так выглядел памятник
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил фотохудожник и журналист Игорь Волосянкин.
Памятник был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Марка Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца".
На постаменте надпись - "Я люблю тебя, жизнь"
Профинансировал сооружение и установление памятника меценат из Прилук, а ныне житель Москвы Юрий Коптев.
СПРАВКА:
М. Бернес (Нейман) - советский актёр и певец, народный артист РСФСР, шансонье. Родился в Нежине 25 сентября (8 октября) 1911 года в еврейской семье. Умер 16 августа 1969 года в Москве.
15-летним парнем М. Бернес впервые попал в театр, и именно мечта стать артистом привела его в 17 лет в Москву. В 1935 году М. Бернес впервые снялся в кино.
Свою любимую роль Кости Жигулева М.Бернес сыграл в фильме "Человек с ружьем" (1938 г.).
Роль Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца» сделала М. Бернеса популярным и известным многомиллионной зрительской аудитории. За нее актер был награжден боевым орденом Красной Звезды.
Так выглядел памятник
Источник: 0462.ua
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