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В Нежине украли памятник Марку Бернесу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:14
  • Просмотров: 25
В Нежине украли памятник Марку БернесуНочью с Театрального сквера Нежина Черниговской области неизвестные украли памятник известному актеру и певцу, уроженцу города Марку Бернесу.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил фотохудожник и журналист Игорь Волосянкин.

Памятник был установлен в ноябре 2011 года в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Марка Бернеса и воспроизводил кадр из фильма "Два бойца".

На постаменте надпись - "Я люблю тебя, жизнь"

Профинансировал сооружение и установление памятника меценат из Прилук, а ныне житель Москвы Юрий Коптев.

СПРАВКА:

М. Бернес (Нейман) - советский актёр и певец, народный артист РСФСР, шансонье. Родился в Нежине 25 сентября (8 октября) 1911 года в еврейской семье. Умер 16 августа 1969 года в Москве.

15-летним парнем М. Бернес впервые попал в театр, и именно мечта стать артистом привела его в 17 лет в Москву. В 1935 году М. Бернес впервые снялся в кино.

Свою любимую роль Кости Жигулева М.Бернес сыграл в фильме "Человек с ружьем" (1938 г.).

Роль Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца» сделала М. Бернеса популярным и известным многомиллионной зрительской аудитории. За нее актер был награжден боевым орденом Красной Звезды.

Так выглядел памятникшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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