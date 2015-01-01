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На Черниговщине СБУ задержала на взятке старшего инспектора таможни
- Сегодня, 10:35
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Старшего государственного инспектора одного из отделов таможенного оформления Черниговской таможни задержали за систематическое взяточничество сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.
Вымогатель наладил схему поборов за беспрепятственное таможенное оформление грузов, которые завозились из-за границы на территорию Украины.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника по месту жительства во время получения части взятки в размере семь тысяч гривен.
Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником еще пяти тысяч гривен взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Вымогатель наладил схему поборов за беспрепятственное таможенное оформление грузов, которые завозились из-за границы на территорию Украины.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника по месту жительства во время получения части взятки в размере семь тысяч гривен.
Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником еще пяти тысяч гривен взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Источник: 0462.ua
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