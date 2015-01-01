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На Черниговщине СБУ задержала на взятке старшего инспектора таможни

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:35
  • Просмотров: 21
На Черниговщине СБУ задержала на взятке старшего инспектора таможниСтаршего государственного инспектора одного из отделов таможенного оформления Черниговской таможни задержали за систематическое взяточничество сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Вымогатель наладил схему поборов за беспрепятственное таможенное оформление грузов, которые завозились из-за границы на территорию Украины.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника по месту жительства во время получения части взятки в размере семь тысяч гривен.

Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленником еще пяти тысяч гривен взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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