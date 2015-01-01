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С 10 мая будет ограничено движение на Подусовке
- Сегодня, 11:20
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Согласно решению исполкома Черниговского городского совета №169 от 6 апреля 2017 года с 10 мая по 1 августа 2017 года будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице Гагарина от улицы Леонида Пашина до улицы Костомаровская (от колодца №9 к ПК9 + 10).
Начиная с 10 мая движение будет осуществляться по утвержденной решением исполкома схеме. При этом движение троллейбуса №5 на период проведения работ прекращается. Вместо троллейбуса №5 временно, на период работ, перевозки пассажиров будет осуществлять автобус №5А, который будет курсировать по троллейбусному маршруту.
Ограничение движения автотранспорта по ул. Гагарина связано с проведением КП "Черниговводоканал" работ по замене магистрального стального водопровода d = 300мм на пластиковый водопровод d = 160мм. Реконструкция была начата в 2016 году.
Начиная с 10 мая движение будет осуществляться по утвержденной решением исполкома схеме. При этом движение троллейбуса №5 на период проведения работ прекращается. Вместо троллейбуса №5 временно, на период работ, перевозки пассажиров будет осуществлять автобус №5А, который будет курсировать по троллейбусному маршруту.
Ограничение движения автотранспорта по ул. Гагарина связано с проведением КП "Черниговводоканал" работ по замене магистрального стального водопровода d = 300мм на пластиковый водопровод d = 160мм. Реконструкция была начата в 2016 году.
Источник: 0462.ua
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