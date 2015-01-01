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Туристический поход для самых маленьких организовали в Чернигове на Шерстянке
- Сегодня, 09:01
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На прошлой неделе, в пятницу, когда во всех детсадах города был самый обычный день, работники черниговских дошкольных учреждений №5 и №10 организовали для своих воспитанников настоящий туристический поход. Хотите знать подробности? Тогда – читайте.
Итак, подкрепившись завтраком, и минуя занятия за партами, дети (а это воспитанники старших групп двух детсадов, что на Шерстянке – в общей сложности почти 100 человек), как настоящие туристы, закинули за спину рукзачки и отправились вместе со своими наставниками в путь.
– Среди взрослых были воспитатели, помощники воспитателей, медработники, заведущие детсадов и родители, у которых была возможность и желание прийти, – рассказывает организатор похода учитель физкультуры ДУЗ № 10 Анна Костюк.
Ею было продумано все до мелочей: сначала деткам напомнили, как необходимо вести себя на дороге и в лесу. А затем поход в Подусовский лес превратился в увлекательный квест.
Дети вместе с воспитателями шли по стрелкам и по пути выполняли интересные и познавательные задания, необходимые для настоящих туристов. В том числе поставили палатку, насобирали дров и распалили костер.
А пока на костре варилась сладкая полевая каша, нашли «лісовий скарб».
Подобедав и съев всю кашу из казанка до крошки, дети убрали за собой (ведь именно так должны вести себя настоящие туристы!). И уставшие, но довольные мальчики и девочки вернулись в свои детсадовские группы, где их ждали… кровати и, сладкий как никогда, обеденный сон.
Вот такой насыщенный день получился у самых маленький жителей нашего города благодаря инициативным взрослым!
Итак, подкрепившись завтраком, и минуя занятия за партами, дети (а это воспитанники старших групп двух детсадов, что на Шерстянке – в общей сложности почти 100 человек), как настоящие туристы, закинули за спину рукзачки и отправились вместе со своими наставниками в путь.
– Среди взрослых были воспитатели, помощники воспитателей, медработники, заведущие детсадов и родители, у которых была возможность и желание прийти, – рассказывает организатор похода учитель физкультуры ДУЗ № 10 Анна Костюк.
Ею было продумано все до мелочей: сначала деткам напомнили, как необходимо вести себя на дороге и в лесу. А затем поход в Подусовский лес превратился в увлекательный квест.
Дети вместе с воспитателями шли по стрелкам и по пути выполняли интересные и познавательные задания, необходимые для настоящих туристов. В том числе поставили палатку, насобирали дров и распалили костер.
А пока на костре варилась сладкая полевая каша, нашли «лісовий скарб».
Подобедав и съев всю кашу из казанка до крошки, дети убрали за собой (ведь именно так должны вести себя настоящие туристы!). И уставшие, но довольные мальчики и девочки вернулись в свои детсадовские группы, где их ждали… кровати и, сладкий как никогда, обеденный сон.
Вот такой насыщенный день получился у самых маленький жителей нашего города благодаря инициативным взрослым!
Источник: 0462.ua
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