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Туристический поход для самых маленьких организовали в Чернигове на Шерстянке

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:01
  • Просмотров: 54
Туристический поход для самых маленьких организовали в Чернигове на ШерстянкеНа прошлой неделе, в пятницу, когда во всех детсадах города был самый обычный день, работники черниговских дошкольных учреждений №5 и №10 организовали для своих воспитанников настоящий туристический поход. Хотите знать подробности? Тогда – читайте.

Итак, подкрепившись завтраком, и минуя занятия за партами, дети (а это воспитанники старших групп двух детсадов, что на Шерстянке – в общей сложности почти 100 человек), как настоящие туристы, закинули за спину рукзачки и отправились вместе со своими наставниками в путь.


– Среди взрослых были воспитатели, помощники воспитателей, медработники, заведущие детсадов и родители, у которых была возможность и желание прийти, – рассказывает организатор похода учитель физкультуры ДУЗ № 10 Анна Костюк.

Ею было продумано все до мелочей: сначала деткам напомнили, как необходимо вести себя на дороге и в лесу. А затем поход в Подусовский лес превратился в увлекательный квест.

Дети вместе с воспитателями шли по стрелкам и по пути выполняли интересные и познавательные задания, необходимые для настоящих туристов. В том числе поставили палатку, насобирали дров и распалили костер.

А пока на костре варилась сладкая полевая каша, нашли «лісовий скарб».

Подобедав и съев всю кашу из казанка до крошки, дети убрали за собой (ведь именно так должны вести себя настоящие туристы!). И уставшие, но довольные мальчики и девочки вернулись в свои детсадовские группы, где их ждали… кровати и, сладкий как никогда, обеденный сон.
Вот такой насыщенный день получился у самых маленький жителей нашего города благодаря инициативным взрослым!шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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