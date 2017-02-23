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В Черниговском областном онкодиспансере появилась новая диагностическая методика
- Сегодня, 09:30
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Новейшая диагностическая методика - видеоторакоскопия, так сказать, «гуманная диагностика», недавно введена торакальным хирургом в Черниговском областном онкодиспансере.
Она позволяет обследовать легкие через небольшие разрезы, устанавливать точные диагнозы, а порой - и вообще спасать пациентов без операции, как это произошло недавно с одним пациентом.
В легких человека после флюорографического обследования были выявлены изменения. В медицинском учреждении, куда он обратился, проведена компьютерная томография, которая подтвердила наличие злокачественной опухоли в средостении (пространство между грудной клеткой и позвоночником). Поэтому пациента были направлены в онкологический диспансер на дообследование.
Как прокомментировал торакальный хирург Черниговского областного онкологического диспансера Андрей Полетавкин, сложность случае заключалась в том, что пациент стоял на границе двух диагнозов - «тимома» (рак вилочковой железы) и «лимфома» (рак лимфатических узлов).
Для выполнения более информативного гистологического исследования торакальные хирурги приняли решение задействовать видеоторакоскопию (ВТС).
Это метод эндоскопического исследования, который заключается в том, что с помощью видеотехники и торакоскопа, который вводится через прокол стенки грудной клетки, осуществляется исследование плевральной полости.
«Пациенту сделали три разреза размером около одного сантиметра. Исследование продолжалось около часа. Больной во время вмешательства находился под общим наркозом, - рассказывает Андрей Полетавкин. - Данное оборудование - универсальное, большинство его составляющих используют при всех видах эндоскопических операций ».
По мнению специалиста, метод - незаменим при исследовании множественных мелких очагов в легких, на плевре, увеличении лимфатических внутригрудных узлов и многих других болезненных изменениях органов грудной полости.
Если пациенту можно применить видеоторакоскопию, то лучше выбрать этот диагностический путь, чем диагностическую торактомию, которая тоже используется для уточнения диагноза.
Впрочем она более травматична: во время вмешательства выполняются разрезы мышц длиной до 10 см, которые рубцуются за 2 - 4 недели, что удлиняет реабилитацию пациента по сравнению с вмешательством, выполненным методом «малого доступа». Мелкие разрезы заживают значительно быстрее.
В перспективе, акцентирует внимание Андрей Полетавкин, планируется выполнение оперативного вмешательства видеоторакоскопическим методом, однако препятствием является высокая стоимость на эндоскопические скоросшиватели, запущенность большинства впервые выявленных случаев новообразований.
Она позволяет обследовать легкие через небольшие разрезы, устанавливать точные диагнозы, а порой - и вообще спасать пациентов без операции, как это произошло недавно с одним пациентом.
В легких человека после флюорографического обследования были выявлены изменения. В медицинском учреждении, куда он обратился, проведена компьютерная томография, которая подтвердила наличие злокачественной опухоли в средостении (пространство между грудной клеткой и позвоночником). Поэтому пациента были направлены в онкологический диспансер на дообследование.
Как прокомментировал торакальный хирург Черниговского областного онкологического диспансера Андрей Полетавкин, сложность случае заключалась в том, что пациент стоял на границе двух диагнозов - «тимома» (рак вилочковой железы) и «лимфома» (рак лимфатических узлов).
Для выполнения более информативного гистологического исследования торакальные хирурги приняли решение задействовать видеоторакоскопию (ВТС).
Это метод эндоскопического исследования, который заключается в том, что с помощью видеотехники и торакоскопа, который вводится через прокол стенки грудной клетки, осуществляется исследование плевральной полости.
«Пациенту сделали три разреза размером около одного сантиметра. Исследование продолжалось около часа. Больной во время вмешательства находился под общим наркозом, - рассказывает Андрей Полетавкин. - Данное оборудование - универсальное, большинство его составляющих используют при всех видах эндоскопических операций ».
По мнению специалиста, метод - незаменим при исследовании множественных мелких очагов в легких, на плевре, увеличении лимфатических внутригрудных узлов и многих других болезненных изменениях органов грудной полости.
Если пациенту можно применить видеоторакоскопию, то лучше выбрать этот диагностический путь, чем диагностическую торактомию, которая тоже используется для уточнения диагноза.
Впрочем она более травматична: во время вмешательства выполняются разрезы мышц длиной до 10 см, которые рубцуются за 2 - 4 недели, что удлиняет реабилитацию пациента по сравнению с вмешательством, выполненным методом «малого доступа». Мелкие разрезы заживают значительно быстрее.
В перспективе, акцентирует внимание Андрей Полетавкин, планируется выполнение оперативного вмешательства видеоторакоскопическим методом, однако препятствием является высокая стоимость на эндоскопические скоросшиватели, запущенность большинства впервые выявленных случаев новообразований.
Источник: 0462.ua
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