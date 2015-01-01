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Завтра автомобильная дорога Чернигов - Нежин будет перекрыта
- Сегодня, 10:02
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4 мая с 9:00 до 17:00 на автомобильной дороге государственного значения Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин (км 26 + 434) ожидаются изменения движения транспорта.
Это вызвано выполнением работ по ремонту железнодорожного переезда в Куликовке.
Движение автотранспорта будет осуществляться по схеме, согласованной Управлением превентивной деятельности ГУНП и Службой автомобильных дорог в Черниговской области.
Это вызвано выполнением работ по ремонту железнодорожного переезда в Куликовке.
Движение автотранспорта будет осуществляться по схеме, согласованной Управлением превентивной деятельности ГУНП и Службой автомобильных дорог в Черниговской области.
Источник: 0462.ua
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