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Завтра автомобильная дорога Чернигов - Нежин будет перекрыта

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 57
Завтра автомобильная дорога Чернигов - Нежин будет перекрыта4 мая с 9:00 до 17:00 на автомобильной дороге государственного значения Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин (км 26 + 434) ожидаются изменения движения транспорта.

Это вызвано выполнением работ по ремонту железнодорожного переезда в Куликовке.

Движение автотранспорта будет осуществляться по схеме, согласованной Управлением превентивной деятельности ГУНП и Службой автомобильных дорог в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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