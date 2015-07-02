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Вниманию черниговских выпускников: сроки вступительной кампании 2017
- Сегодня, 10:35
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Поступление в высшие учебные заведения в 2017 году осуществляется на основании действующих Правил приема в высшие учебные заведения (далее - Правила приема), утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины № 1236 от 13 октября 2016 года.
Абитуриенты могут подать до девяти заявлений на места бюджетного и регионального заказов не более чем по четырем специальностям. Подача заявлений на обучение по контракту не ограничивается.
Даты приема документов и проведения экзаменов (творческих конкурсов)
Вступительная кампания 2017 года начинается 12 июля. С этого дня вузы Украины начинают принимать от абитуриентов документы для поступления в электронной и бумажной форме.
Регистрация электронных кабинетов абитуриетов и загрузка в электронные кабинеты приложений к документам о среднем образовании начинается 29 июня и заканчивается в 18.00 25 июля.
Медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, если это вызвано установленными законодательством особыми условиями конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям, проводятся до 11 июля.
Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 12 июля, кроме военных высших учебных заведений (военных подразделений высших учебных заведений) и заканчивается в 18 часов 20 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, и в 18 часов 26 июля для лиц, поступающих только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания.
Сроки проведения творческих конкурсов, экзаменов и собеседований:
Творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 17 по 26 июля включительно.
Вступительные экзамены проводятся с 21 по 26 июля включительно.
Собеседования проводятся с 21 по 23 июля включительно.
Сроки формирования рейтинговых списков и зачисления
Рейтинговый список абитуриентов, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания, творческих конкурсов или вступительных экзаменов с сообщением о получении или неполучении ими права на высшее образование по государственному или региональному заказам, публикуется не позднее 12.00 часов 01 августа.
Рейтинговый список лиц, рекомендованных к зачислению по результатам собеседования и по квотам-2, с уведомлением о получении или неполучении ими права получать высшее образование по государственному или региональному заказам, осуществляется не позднее 12.00 часов 24 июля. Абитуриенты, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного заказа до 18.00 часов 25 июля, а также подать письменное заявление об исключении из конкурса на другие места государственного заказа. Зачисление этой категории абитуриентов по государственному заказу происходит не позднее 12.00 часов 26 июля. Зачисленные лица в течение 26 июля исключаются из конкурса на другие места государственного заказа;
Сроки приема заявлений, проведения творческих конкурсов, собеседований, вступительных экзаменов, обнародование рейтинговых списков, зачисление абитуринтов на места государственного заказа, поступающих на обучение для подготовки военных специалистов с высшим образованием, определяются Правилами приема учебного заведения. Высшие военные учебные заведения и воинские подразделения высших учебных заведений обеспечивают исключение зачисленных на бюджетную форму абитуринтов конкурса на другие места государственного заказа не позднее 23 июля.
Выполнение абитуринтами требований к зачислению
Абитуриенты, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказов до 12.00 часов 05 августа.
Зачисление абитуриентов, поступающих по государственным или региональным заказам, производится не позднее 12.00 часов 7 августа. Зачисление поступающих на обучение за счет целевых льготных государственных кредитов и за средства физических и юридических лиц (контракт) проводится не позднее 30 сентября 2017 года.
Перевод на вакантные места государственного, регионального заказов за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц на основе полного общего среднего образования, осуществляется не позднее 18 августа.
Другие категории абитуриентов
Для поступления на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста на дневную форму обучения сроки приема заявлений и документов заканчиваются в 18.00 24 июля. Вступительные экзамены проводятся с 25 июля по 31 июля.
Для поступления на обучение для получения степени магистра на основе полученной степени высшего образования или образовательно-квалификационного уровня специалиста сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение определяются правилами приема учебного заведения, при этом прием документов заканчивается не ранее 24 июля, а зачисление на обучение по государственному заказу происходит не позднее 15 сентября.
Для всех остальных категорий абитуриентов сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение определяются правилами приема учебного заведения, при этом зачисление на обучение по государственному заказу заканчивается не позднее 15 сентября, кроме случаев, предусмотренных разделом ХІІІ Условий приема в высшие учебные заведения Украины.
Абитуриенты могут подать до девяти заявлений на места бюджетного и регионального заказов не более чем по четырем специальностям. Подача заявлений на обучение по контракту не ограничивается.
Даты приема документов и проведения экзаменов (творческих конкурсов)
Вступительная кампания 2017 года начинается 12 июля. С этого дня вузы Украины начинают принимать от абитуриентов документы для поступления в электронной и бумажной форме.
Регистрация электронных кабинетов абитуриетов и загрузка в электронные кабинеты приложений к документам о среднем образовании начинается 29 июня и заканчивается в 18.00 25 июля.
Медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, если это вызвано установленными законодательством особыми условиями конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям, проводятся до 11 июля.
Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 12 июля, кроме военных высших учебных заведений (военных подразделений высших учебных заведений) и заканчивается в 18 часов 20 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, и в 18 часов 26 июля для лиц, поступающих только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания.
Сроки проведения творческих конкурсов, экзаменов и собеседований:
Творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 17 по 26 июля включительно.
Вступительные экзамены проводятся с 21 по 26 июля включительно.
Собеседования проводятся с 21 по 23 июля включительно.
Сроки формирования рейтинговых списков и зачисления
Рейтинговый список абитуриентов, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания, творческих конкурсов или вступительных экзаменов с сообщением о получении или неполучении ими права на высшее образование по государственному или региональному заказам, публикуется не позднее 12.00 часов 01 августа.
Рейтинговый список лиц, рекомендованных к зачислению по результатам собеседования и по квотам-2, с уведомлением о получении или неполучении ими права получать высшее образование по государственному или региональному заказам, осуществляется не позднее 12.00 часов 24 июля. Абитуриенты, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного заказа до 18.00 часов 25 июля, а также подать письменное заявление об исключении из конкурса на другие места государственного заказа. Зачисление этой категории абитуриентов по государственному заказу происходит не позднее 12.00 часов 26 июля. Зачисленные лица в течение 26 июля исключаются из конкурса на другие места государственного заказа;
Сроки приема заявлений, проведения творческих конкурсов, собеседований, вступительных экзаменов, обнародование рейтинговых списков, зачисление абитуринтов на места государственного заказа, поступающих на обучение для подготовки военных специалистов с высшим образованием, определяются Правилами приема учебного заведения. Высшие военные учебные заведения и воинские подразделения высших учебных заведений обеспечивают исключение зачисленных на бюджетную форму абитуринтов конкурса на другие места государственного заказа не позднее 23 июля.
Выполнение абитуринтами требований к зачислению
Абитуриенты, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказов до 12.00 часов 05 августа.
Зачисление абитуриентов, поступающих по государственным или региональным заказам, производится не позднее 12.00 часов 7 августа. Зачисление поступающих на обучение за счет целевых льготных государственных кредитов и за средства физических и юридических лиц (контракт) проводится не позднее 30 сентября 2017 года.
Перевод на вакантные места государственного, регионального заказов за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц на основе полного общего среднего образования, осуществляется не позднее 18 августа.
Другие категории абитуриентов
Для поступления на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста на дневную форму обучения сроки приема заявлений и документов заканчиваются в 18.00 24 июля. Вступительные экзамены проводятся с 25 июля по 31 июля.
Для поступления на обучение для получения степени магистра на основе полученной степени высшего образования или образовательно-квалификационного уровня специалиста сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение определяются правилами приема учебного заведения, при этом прием документов заканчивается не ранее 24 июля, а зачисление на обучение по государственному заказу происходит не позднее 15 сентября.
Для всех остальных категорий абитуриентов сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение определяются правилами приема учебного заведения, при этом зачисление на обучение по государственному заказу заканчивается не позднее 15 сентября, кроме случаев, предусмотренных разделом ХІІІ Условий приема в высшие учебные заведения Украины.
Источник: 0462.ua
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