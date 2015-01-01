Черниговцев ждет подорожание: в мае подорожает хлеб и «молочка»

При этом подорожает только продукция отечественного производства: цены на импортную молочную продукцию останутся на прежнем уровне. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.«Что касается «молочки», то с появлением первой травы и ростом надоев цены на молочное сырье стабилизируются. Поэтому, я думаю, сейчас вряд ли «молочка» пойдет сильно вверх. Мы будем иметь традиционный рост порядка 2-3%», – отметил он.Помимо этого, эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на хлеб.«Будут расти цены на хлеб, но не сильно, в рамках тех тенденций, которые мы имели с начала года: отсутствие госрегулирования цен на социально значимые товары», – объясняет Олег Пендзин.В то же время, в связи со стабилизацией курса доллара, цены на импортные товары расти не будут.«Сейчас стабилизировался курс доллара, поэтому на все, что едет по импорту, а это та же рыба, те же фрукты экзотические, цены расти не будут», – отмечает эксперт.