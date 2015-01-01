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В мае цены на молочные продукты в Украине вырастут на 2-3%.
При этом подорожает только продукция отечественного производства: цены на импортную молочную продукцию останутся на прежнем уровне. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
«Что касается «молочки», то с появлением первой травы и ростом надоев цены на молочное сырье стабилизируются. Поэтому, я думаю, сейчас вряд ли «молочка» пойдет сильно вверх. Мы будем иметь традиционный рост порядка 2-3%», – отметил он.
Помимо этого, эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на хлеб.
«Будут расти цены на хлеб, но не сильно, в рамках тех тенденций, которые мы имели с начала года: отсутствие госрегулирования цен на социально значимые товары», – объясняет Олег Пендзин.
В то же время, в связи со стабилизацией курса доллара, цены на импортные товары расти не будут.
«Сейчас стабилизировался курс доллара, поэтому на все, что едет по импорту, а это та же рыба, те же фрукты экзотические, цены расти не будут», – отмечает эксперт.
Черниговцев ждет подорожание: в мае подорожает хлеб и «молочка»
- Сегодня, 11:02
- Просмотров: 52
В мае цены на молочные продукты в Украине вырастут на 2-3%.
При этом подорожает только продукция отечественного производства: цены на импортную молочную продукцию останутся на прежнем уровне. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
«Что касается «молочки», то с появлением первой травы и ростом надоев цены на молочное сырье стабилизируются. Поэтому, я думаю, сейчас вряд ли «молочка» пойдет сильно вверх. Мы будем иметь традиционный рост порядка 2-3%», – отметил он.
Помимо этого, эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на хлеб.
«Будут расти цены на хлеб, но не сильно, в рамках тех тенденций, которые мы имели с начала года: отсутствие госрегулирования цен на социально значимые товары», – объясняет Олег Пендзин.
В то же время, в связи со стабилизацией курса доллара, цены на импортные товары расти не будут.
«Сейчас стабилизировался курс доллара, поэтому на все, что едет по импорту, а это та же рыба, те же фрукты экзотические, цены расти не будут», – отмечает эксперт.
Источник: 0462.ua
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