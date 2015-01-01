﻿﻿ Черниговцев ждет подорожание: в мае подорожает хлеб и «молочка» » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговцев ждет подорожание: в мае подорожает хлеб и «молочка»
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговцев ждет подорожание: в мае подорожает хлеб и «молочка»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:02
  • Просмотров: 52
Черниговцев ждет подорожание: в мае подорожает хлеб и «молочка»
В мае цены на молочные продукты в Украине вырастут на 2-3%.

При этом подорожает только продукция отечественного производства: цены на импортную молочную продукцию останутся на прежнем уровне. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«Что касается «молочки», то с появлением первой травы и ростом надоев цены на молочное сырье стабилизируются. Поэтому, я думаю, сейчас вряд ли «молочка» пойдет сильно вверх. Мы будем иметь традиционный рост порядка 2-3%», – отметил он.

Помимо этого, эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на хлеб.

«Будут расти цены на хлеб, но не сильно, в рамках тех тенденций, которые мы имели с начала года: отсутствие госрегулирования цен на социально значимые товары», – объясняет Олег Пендзин.

В то же время, в связи со стабилизацией курса доллара, цены на импортные товары расти не будут.

«Сейчас стабилизировался курс доллара, поэтому на все, что едет по импорту, а это та же рыба, те же фрукты экзотические, цены расти не будут», – отмечает эксперт.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Как изменились цены на продукты питания за год

Оценить состояние экономики любой украинец может во время похода в продуктовый магазин.

В Украине падают цены на фрукты, а необходимая еда дорожает — СМИ

В декабре 2016 года в Украине импортные овощи и фрукты продают дешевле, чем в прошлом году.

Украину ждет инфляция – эксперт

Специалист Елена Белан полагает, что в Украине цены подымаются из-за коммунальных тарифов и

Уже к концу года в Чернигове подорожает хлеб

Цены на хлебобулочные изделия могут вырасти на 15-18% — Всеукраинская ассоциация пекарей.

В Чернигове цены теперь в долларах

На одной из баз, что в Чернигове, нашли маленькую сковородочку. На ней ценник — 4,3. Глаз, глядя

В Чернигове подорожал киевский хлеб

В Чернигове подорожал хлеб «Украинский столичный». До 19 августа буханка весом 950 г стоила в
﻿
Видео
Черниговец на год отправился в Антарктиду В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети