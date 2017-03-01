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Мошенники продолжают наживаться на наивных черниговцах
- Сегодня, 11:32
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Используя полный набор мошеннических приемов, злоумышленники выманивают у граждан крупные суммы как в национальной, так и иностранной валютах.
Так, 28 апреля за помощью в полицию обратился житель южной области Украины и сообщил, что стал жертвой мошенника из Чернигова. Мужчине позвонил неизвестный и под видом знакомого заявителя попросил дать ему денег в долг. Мужчина перечислил на банковскую карточку, зарегистрированную на жителя Чернигова, 79000 гривен. И только потом гражданин проверил лицо просителя, оказалось, что его цинично обманули.
В тот же день в полицию поступило заявление от черниговской пенсионерки, что двое мошенников (мужчина и женщина) под видом участия в акции всеукраинской сети супермаркетов выманили у старушки 500 евро. Злоумышленники разыграли целое представление - рассказали потерпевшей, что она может получить значительные скидки на покупки в супермаркетах города. Для этого необходимо подтвердить свою платежеспособность и положить в акционный конверт определенную сумму, после чего открыть его в указанное время и пользоваться дисконтом.
Женщина послушно выполнила все указания, а когда дома открыла конверт, то не нашла там своих денег и обещанной дисконтной карты, а только резаную бумагу. Полиция напоминает, что все "благодетели", которые сообщают вам о внезапных выигрышах в акциях, в которых вы не принимали участия, являются обычными мошенниками. Не ведитесь на обещания проходимцев, имейте свою голову на плечах, помните о бесплатном сыре в мышеловке.
Правоохранители продолжают регистрировать и расследовать факты мошенничества с банковскими карточками. В подавляющем большинстве жертвы из-за своей излишней доверчивости сообщают злоумышленникам реквизиты счета, а потом теряют деньги. Например, как жительница областного центра, которая продавала на сайте бесплатных объявлений платье. Мошенник позвонил женщине и проявил интерес к покупке. Пообещал перечислить деньги и попросил назвать номер карты, а вместе с этим и срок ее действия и код. Госпожа сообщила все реквизиты, а затем обнаружила пропажу с карточного счета 6900 гривен.
Напоминаем, что информация о банковских реквизитах является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению. В противном случае - вы фактически собственноручно отдадите мошенникам свои деньги.
В Прилуках в полицию обратились две женщины, которые перечислили на банковскую карточку мошеннику по 400 долларов США каждая за якобы оформление визы на право выезда за границу. Они даже толком не поинтересовались у ловкача каким образом тот предоставит им визу. Желание попасть за границу и начать новую жизнь усыпило элементарную осторожность.
Помните, что право выдачи виз на выезд за границу имеют исключительно дипломатические учреждения и представительства иностранных государств. Не отдавайте свои деньги проходимцам.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Так, 28 апреля за помощью в полицию обратился житель южной области Украины и сообщил, что стал жертвой мошенника из Чернигова. Мужчине позвонил неизвестный и под видом знакомого заявителя попросил дать ему денег в долг. Мужчина перечислил на банковскую карточку, зарегистрированную на жителя Чернигова, 79000 гривен. И только потом гражданин проверил лицо просителя, оказалось, что его цинично обманули.
В тот же день в полицию поступило заявление от черниговской пенсионерки, что двое мошенников (мужчина и женщина) под видом участия в акции всеукраинской сети супермаркетов выманили у старушки 500 евро. Злоумышленники разыграли целое представление - рассказали потерпевшей, что она может получить значительные скидки на покупки в супермаркетах города. Для этого необходимо подтвердить свою платежеспособность и положить в акционный конверт определенную сумму, после чего открыть его в указанное время и пользоваться дисконтом.
Женщина послушно выполнила все указания, а когда дома открыла конверт, то не нашла там своих денег и обещанной дисконтной карты, а только резаную бумагу. Полиция напоминает, что все "благодетели", которые сообщают вам о внезапных выигрышах в акциях, в которых вы не принимали участия, являются обычными мошенниками. Не ведитесь на обещания проходимцев, имейте свою голову на плечах, помните о бесплатном сыре в мышеловке.
Правоохранители продолжают регистрировать и расследовать факты мошенничества с банковскими карточками. В подавляющем большинстве жертвы из-за своей излишней доверчивости сообщают злоумышленникам реквизиты счета, а потом теряют деньги. Например, как жительница областного центра, которая продавала на сайте бесплатных объявлений платье. Мошенник позвонил женщине и проявил интерес к покупке. Пообещал перечислить деньги и попросил назвать номер карты, а вместе с этим и срок ее действия и код. Госпожа сообщила все реквизиты, а затем обнаружила пропажу с карточного счета 6900 гривен.
Напоминаем, что информация о банковских реквизитах является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению. В противном случае - вы фактически собственноручно отдадите мошенникам свои деньги.
В Прилуках в полицию обратились две женщины, которые перечислили на банковскую карточку мошеннику по 400 долларов США каждая за якобы оформление визы на право выезда за границу. Они даже толком не поинтересовались у ловкача каким образом тот предоставит им визу. Желание попасть за границу и начать новую жизнь усыпило элементарную осторожность.
Помните, что право выдачи виз на выезд за границу имеют исключительно дипломатические учреждения и представительства иностранных государств. Не отдавайте свои деньги проходимцам.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Источник: 0462.ua
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