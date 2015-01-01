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Перед черниговской «Десной» не стоит задание пробиться в Премьер-лигу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:03
  • Просмотров: 43
Перед черниговской «Десной» не стоит задание пробиться в Премьер-лигуКапитан команды Вадим Мельник признался, что задачу повышения в классе перед футболистами руководство ФК «Десна» не ставило.

Официальный сайт черниговского клуба опубликовал набор из вопросов болельщиков к капитану команды Вадиму Мельнику.

В частности, на вопрос о задачах на текущий сезон защитник ответил:

– Такого завдання (выход в Премьер-лигу. - Прим. ред.) керівництво нам не оголошувало, але ясно, що і команда, і колектив, і президент, і наші вболівальники, всі живуть цим завданням – потрапити до УПЛ.

Также Вадим Мельник заявил, что в клубе все нормально в отношении зарплат и премиальных.

- Все, що було обіцяно, все виплачується. Зараз зрозуміло, яка важка ситуація в країні, але ще раз скажу, що наш президент намагається створювати для нас комфортні умови.

Напомним, что в Премьер-лигу по итогам чемпионата в первой лиге выйдет две сильнейшие команды.

«Десна» после 27 туров занимает 3-е место, отставая от находящегося на 2-м месте конкурента на 1 очко.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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