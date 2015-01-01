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Президент уволил главного черниговского СБУшника

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:33
  • Просмотров: 21
Президент уволил главного черниговского СБУшникаСвоим указом Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области Александра Довженко.

Зато другим своим указом Президент назначил его начальником такого же управления только в Одесской области.

Напоминаем, что в 2010 году Александр Довженко получил от Президента медаль «За воинскую службу Украине».

В 2011-м он как заместитель начальника управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью занимался операцией задержания наркоторговцев среди милиционеров Киева.

С 2012 по сентябрь 2013 занимал должность заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

С 2013 года и до недавнего времени руководил подразделением СБУ в Черниговской области.

Пока еще не известно, кого назначат на его место.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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