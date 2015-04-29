Пенсионерам в Черниговской области повысили пенсии в среднем на 67 гривень

Согласно Закону Украины «Про державний бюджет України на 2017 рік» с 1 мая увеличился размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: был – 1247 грн, а стал – 1312 грн.В связи с этим повысились и пенсии.Так органами Пенсионного фонда Черниговской области осуществлен перерасчет:-минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж неработающим пенсионерам согласно Закону Украины «Про загальнооб“язкове державне пенсійне страхування»;-повышений, предусмотреных Законом Украины «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ежемесячной государчственной адресной помощи инвалидам войны и участникам боевых действий, государственной социальной помощи по уходу за инвалидами войны;-повышений, предусмотренных Законом Украины «Про жертви нацистських переслідувань»;- минимальных размеров пенсий по инвалидности в последствии аварии на ЧАЭС и ежемесячной государственной адресной помощи инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;-пенсий за особые заслуги соответственно Закону Украины «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;-минимального размера пенсии по потере кормильца;-минимальных размеров пенсии военнослужащим, назначенным согласно Закону Украины «Про пенсійне забеспечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;-надбавки на содержанцев согласно «военному» Закону;-доплаты шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «Про підвищення престижності шахтарської праці».В общей сложности подросшие выплаты уже в мае получат 259 тысяч жителей Черниговской области, что составляет 74 % от всего количества черниговских пенсионеров.В сумме это составляет плюс 17 миллионов гривень к пенсиям в предыдущих размерах.А вот, если считать не в глобальных масштабах, средний размер повышения на одного человека – всего-то 66 гривень с копейками. Об этом рассказал начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области Юрий Юрченко.Так, минимальная пенсия по возрасту выросла на 65 гривень, а, например, к минимальной пенсии участникам боевых действий добавили 107 грн 25 коп., к минимальной пенсии инвалидам войны 1 группы – плюс 185 грн 25 коп., а повышение к пенсии для доноров увеличили на... 8 грн.Главный по пенсиям в области также отметил, что повышение не коснулось:- работающих пенсионеров,-детей войны,-и чернобыльцев (имеется в виду тех, кто получает выплаты за вред нанесенный здоровью в связи с аварией на ЧАЭС).Следует отметить, что средний размер пенсии в Черниговской области на 1 мая 2017 года – 1774 грн.В тоже время огромное количество пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума – теперь это 1312 грн. Это те мужчины и женщины, которые имеют по 25 и 20 лет стажа соответственно (вышли на пенсию до 1 октября 2011 года), а также те, у которых по 35 и 30 лет стажа (вышли на пенсию после 1 октября 2011 года), но не имеют никаких дополнительных выплат и привилегий при расчете пенсии.