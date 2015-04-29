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Пенсионерам в Черниговской области повысили пенсии в среднем на 67 гривень
- Сегодня, 13:00
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С 1 мая 2017 года в очередной раз подросли пенсии. И в очередной раз на «копейки».
Согласно Закону Украины «Про державний бюджет України на 2017 рік» с 1 мая увеличился размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: был – 1247 грн, а стал – 1312 грн.
В связи с этим повысились и пенсии.
Так органами Пенсионного фонда Черниговской области осуществлен перерасчет:
-минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж неработающим пенсионерам согласно Закону Украины «Про загальнооб“язкове державне пенсійне страхування»;
-повышений, предусмотреных Законом Украины «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ежемесячной государчственной адресной помощи инвалидам войны и участникам боевых действий, государственной социальной помощи по уходу за инвалидами войны;
-повышений, предусмотренных Законом Украины «Про жертви нацистських переслідувань»;
- минимальных размеров пенсий по инвалидности в последствии аварии на ЧАЭС и ежемесячной государственной адресной помощи инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
-пенсий за особые заслуги соответственно Закону Украины «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
-минимального размера пенсии по потере кормильца;
-минимальных размеров пенсии военнослужащим, назначенным согласно Закону Украины «Про пенсійне забеспечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;
-надбавки на содержанцев согласно «военному» Закону;
-доплаты шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «Про підвищення престижності шахтарської праці».
В общей сложности подросшие выплаты уже в мае получат 259 тысяч жителей Черниговской области, что составляет 74 % от всего количества черниговских пенсионеров.
В сумме это составляет плюс 17 миллионов гривень к пенсиям в предыдущих размерах.
А вот, если считать не в глобальных масштабах, средний размер повышения на одного человека – всего-то 66 гривень с копейками. Об этом рассказал начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области Юрий Юрченко.
Так, минимальная пенсия по возрасту выросла на 65 гривень, а, например, к минимальной пенсии участникам боевых действий добавили 107 грн 25 коп., к минимальной пенсии инвалидам войны 1 группы – плюс 185 грн 25 коп., а повышение к пенсии для доноров увеличили на... 8 грн.
Главный по пенсиям в области также отметил, что повышение не коснулось:
- работающих пенсионеров,
-детей войны,
-и чернобыльцев (имеется в виду тех, кто получает выплаты за вред нанесенный здоровью в связи с аварией на ЧАЭС).
Следует отметить, что средний размер пенсии в Черниговской области на 1 мая 2017 года – 1774 грн.
В тоже время огромное количество пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума – теперь это 1312 грн. Это те мужчины и женщины, которые имеют по 25 и 20 лет стажа соответственно (вышли на пенсию до 1 октября 2011 года), а также те, у которых по 35 и 30 лет стажа (вышли на пенсию после 1 октября 2011 года), но не имеют никаких дополнительных выплат и привилегий при расчете пенсии.
Согласно Закону Украины «Про державний бюджет України на 2017 рік» с 1 мая увеличился размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: был – 1247 грн, а стал – 1312 грн.
В связи с этим повысились и пенсии.
Так органами Пенсионного фонда Черниговской области осуществлен перерасчет:
-минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж неработающим пенсионерам согласно Закону Украины «Про загальнооб“язкове державне пенсійне страхування»;
-повышений, предусмотреных Законом Украины «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ежемесячной государчственной адресной помощи инвалидам войны и участникам боевых действий, государственной социальной помощи по уходу за инвалидами войны;
-повышений, предусмотренных Законом Украины «Про жертви нацистських переслідувань»;
- минимальных размеров пенсий по инвалидности в последствии аварии на ЧАЭС и ежемесячной государственной адресной помощи инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
-пенсий за особые заслуги соответственно Закону Украины «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
-минимального размера пенсии по потере кормильца;
-минимальных размеров пенсии военнослужащим, назначенным согласно Закону Украины «Про пенсійне забеспечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»;
-надбавки на содержанцев согласно «военному» Закону;
-доплаты шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «Про підвищення престижності шахтарської праці».
В общей сложности подросшие выплаты уже в мае получат 259 тысяч жителей Черниговской области, что составляет 74 % от всего количества черниговских пенсионеров.
В сумме это составляет плюс 17 миллионов гривень к пенсиям в предыдущих размерах.
А вот, если считать не в глобальных масштабах, средний размер повышения на одного человека – всего-то 66 гривень с копейками. Об этом рассказал начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области Юрий Юрченко.
Так, минимальная пенсия по возрасту выросла на 65 гривень, а, например, к минимальной пенсии участникам боевых действий добавили 107 грн 25 коп., к минимальной пенсии инвалидам войны 1 группы – плюс 185 грн 25 коп., а повышение к пенсии для доноров увеличили на... 8 грн.
Главный по пенсиям в области также отметил, что повышение не коснулось:
- работающих пенсионеров,
-детей войны,
-и чернобыльцев (имеется в виду тех, кто получает выплаты за вред нанесенный здоровью в связи с аварией на ЧАЭС).
Следует отметить, что средний размер пенсии в Черниговской области на 1 мая 2017 года – 1774 грн.
В тоже время огромное количество пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума – теперь это 1312 грн. Это те мужчины и женщины, которые имеют по 25 и 20 лет стажа соответственно (вышли на пенсию до 1 октября 2011 года), а также те, у которых по 35 и 30 лет стажа (вышли на пенсию после 1 октября 2011 года), но не имеют никаких дополнительных выплат и привилегий при расчете пенсии.
Источник: 0462.ua
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