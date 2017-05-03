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Пономаренко и Юрченко – лучшие госслужащие в Чернигове

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 8
Пономаренко и Юрченко – лучшие госслужащие в ЧерниговеВ апреле на Черниговщине стартовал тур Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий».

Сейчас определены его победители среди работников аппарата облгосадминистрации.

Так, в номинации «Лучший руководитель» победила Елена Пономаренко - заведующий сектором наград управления по работе с персоналом аппарата ОГА.

Звание «Лучшего специалиста» получила Наталья Юрченко - главный специалист отдела прохождения государственной службы управления по работе с персоналом аппарата ОГА.

Напомним, участники конкурса проходили тестирование на знание Конституции Украины и законодательства о государственной службе, а также демонстрировали уровень владения компьютером.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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