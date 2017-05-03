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Пономаренко и Юрченко – лучшие госслужащие в Чернигове
- Сегодня, 13:30
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В апреле на Черниговщине стартовал тур Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий».
Сейчас определены его победители среди работников аппарата облгосадминистрации.
Так, в номинации «Лучший руководитель» победила Елена Пономаренко - заведующий сектором наград управления по работе с персоналом аппарата ОГА.
Звание «Лучшего специалиста» получила Наталья Юрченко - главный специалист отдела прохождения государственной службы управления по работе с персоналом аппарата ОГА.
Напомним, участники конкурса проходили тестирование на знание Конституции Украины и законодательства о государственной службе, а также демонстрировали уровень владения компьютером.
Сейчас определены его победители среди работников аппарата облгосадминистрации.
Так, в номинации «Лучший руководитель» победила Елена Пономаренко - заведующий сектором наград управления по работе с персоналом аппарата ОГА.
Звание «Лучшего специалиста» получила Наталья Юрченко - главный специалист отдела прохождения государственной службы управления по работе с персоналом аппарата ОГА.
Напомним, участники конкурса проходили тестирование на знание Конституции Украины и законодательства о государственной службе, а также демонстрировали уровень владения компьютером.
Источник: 0462.ua
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