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Подходит к концу учебный год. В это время обычно отчитываются юные картингисты области, чему они научились за год, посещая кружки.
28-30 апреля на сильгоспаеродроми между с. Красное и с. Топчиивка стартовал областной этап Всеукраинских соревнований учащейся молодежи по картингу и I этап Кубка Украины среди учащейся молодежи по картингу центрального региона. Соревнования проходили в личном зачете по фигурному вождению картов и шоссейно-кольцевым гонкам в классах машин «Пионер-Н-мини», «Пионер-Н», «Пионер-Б», «Кадет», «Популярный-Ю», «Популярный» . В соревнованиях приняли участие 57 юных картингистов из Остерской, Менской, Сновской, Нежинской станций юных техников и Черниговского областного центра научно-технического творчества учащейся молодежи. Победителями стали воспитанники ЧЕЦНТТУМ, призерами - воспитанники Остерской, Менской и Сновской станций юных техников. Чтобы уметь владеть картом, надо уметь осуществлять различные маневрирования. Карт - это маленькая машинка на четырех колесах с бензиновым двигателем, очень быстро ездит в умелых руках. Согласно правилам соревнований, юные спортсмены имели по два заезда. Лучший результат шел в зачет. В субботу и воскресенье стартовал первый этап Центрального региона Чемпионата Украины по картингу среди учащейся молодежи в указанных классах моделей. Это были очень зрелищные соревнования. Поэтому все любители скорости получили большую порцию адреналина на соревнованиях, болея за юных шумахеров. Победители награждены кубками, медалями и дипломами Черниговского областного центра научно-технического творчества учащейся молодежи, призеры - медалями и дипломами. Фоторепортаж Виктора Кошмала
Старты юных картингистов Черниговщины
- Вчера, 14:05
- Просмотров: 28
Подходит к концу учебный год. В это время обычно отчитываются юные картингисты области, чему они научились за год, посещая кружки.
28-30 апреля на сильгоспаеродроми между с. Красное и с. Топчиивка стартовал областной этап Всеукраинских соревнований учащейся молодежи по картингу и I этап Кубка Украины среди учащейся молодежи по картингу центрального региона. Соревнования проходили в личном зачете по фигурному вождению картов и шоссейно-кольцевым гонкам в классах машин «Пионер-Н-мини», «Пионер-Н», «Пионер-Б», «Кадет», «Популярный-Ю», «Популярный» . В соревнованиях приняли участие 57 юных картингистов из Остерской, Менской, Сновской, Нежинской станций юных техников и Черниговского областного центра научно-технического творчества учащейся молодежи. Победителями стали воспитанники ЧЕЦНТТУМ, призерами - воспитанники Остерской, Менской и Сновской станций юных техников. Чтобы уметь владеть картом, надо уметь осуществлять различные маневрирования. Карт - это маленькая машинка на четырех колесах с бензиновым двигателем, очень быстро ездит в умелых руках. Согласно правилам соревнований, юные спортсмены имели по два заезда. Лучший результат шел в зачет. В субботу и воскресенье стартовал первый этап Центрального региона Чемпионата Украины по картингу среди учащейся молодежи в указанных классах моделей. Это были очень зрелищные соревнования. Поэтому все любители скорости получили большую порцию адреналина на соревнованиях, болея за юных шумахеров. Победители награждены кубками, медалями и дипломами Черниговского областного центра научно-технического творчества учащейся молодежи, призеры - медалями и дипломами. Фоторепортаж Виктора Кошмала
Источник: cheline.com.ua
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